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Мурманская область. Арктика11.02.20 15:02

Дельцы от энергетики под чужими брендами предлагают сомнительные услуги

Как сообщил заместитель директора по безопасности Мурманского филиала компании «Россети Северо-Запад» Андрей Кузнецов, на территории Мурманской области в настоящее время действуют фирмы, которые предлагают свои услуги населению, прикрываясь известными в регионе брендами.

«Никакого отношения к энергетическим предприятиям Кольской энергосистемы, в том числе - к Мурманской филиалу «Россети Северо-Запад», ранее известному всему региону под брендом «Колэнерго», эти дельцы не имеют», - подчеркнул Андрей Кузнецов. – Если к вам звонят в дверь и предлагают услуги от имени «Колэнерго», можете быть уверены – это самозванцы».

Энергетики призывают жителей региона быть бдительными, не доверять представителям сомнительных «энергетических» фирм.

В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» работает телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44, можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.

 

 

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