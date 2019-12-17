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Мурманская область. Арктика17.12.19 09:30

Делегации 40 спортивных школ Мурманской области приняли участие в региональном фестивале

Региональный фестиваль «Созвездие спортивных школ» – масштабное спортивное событие нашего региона – объединяет на своей площадке руководителей спортивных школ, спортсменов, тренеров, преподавателей – всех, чья душа и сердце преданы спорту.

В конце минувшей недели фестиваль прошел в нашем регионе третий раз. В нем приняли участие делегации всех 40 спортивных школ Мурманской области – по шесть человек от каждого учреждения, в том числе три спортсмена в возрасте от 12 до 15 лет, наиболее отличившихся в спортивном сезоне 2018-2019 годов, представитель команды, руководитель и методист учреждения.

Программа фестиваля была очень разнообразна и включала как проведение большой веселой спортивной эстафеты «Большие гонки», так и организацию «круглых столов» с руководителями и методистами спортивных школ по вопросам «Современные проблемы подготовки спортивного резерва: перспективы и пути решения», «Допинг. Последствия его применения для здоровья спортсмена. Терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов в спорте», «Ответственность за нарушение антидопинговых правил».

В «Больших гонках» состязались 120 спортсменов, которые были разделены на шесть команд.

Капитаны команд: Лариса Круглова – заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, серебряный призёр Летних Олимпийских игр в Афинах, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью», председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы; Игорь Афанасьев – кандидат в мастера спорта по пожарно-спасательному спорту, призер всероссийских соревнований на звание «лучший пожарный», призер международных соревнований, тренер сборной юношеской команды Мурманской области по пожарно-спасательному спорту, старший инспектор по боевой и физической подготовке Главного управления МЧС России по Мурманской области; Ирина Владимирская – мастер спорта России международного класса по биатлону, чемпион Всемирной Универсиады, чемпион этапов кубка Европы по биатлону, председатель регионального отделения общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», майор внутренней службы; Виталий Романов – командир танкового батальона 200 отдельной Печенгской ордена Кутузова 2 степени мотострелковой бригады, Герой России, капитан; Алексей Сартаков – палубный летчик 279 Корабельного истребительного авиационного полка, капитан, награжден орденом Мужества; Денис Семенов – бронзовый призёр чемпионата мира по боевому самбо, чемпион России по универсальному каратэ, офицер отряда специального назначения «Гром» УМВД России по Мурманской области, майор полиции.

 

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