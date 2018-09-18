Делегация из Мурманской области приняла участие в этнофестивале «Россия - созвучие культур»

В Приозерске состоялся V этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия - созвучие культур» – масштабный проект, направленный на распространение знаний о народах России, укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей.

В этом году праздник традиционно собрал творческие коллективы малочисленных народов: бесермян, вепсов, водь, ижору, ингерманландских финнов, манси, ненцев, саамов, селькупов, сето, хантов. Участие в мероприятии приняли более 180 человек: коллективы и солисты-исполнители из Удмуртской Республики, Республики Карелия, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, Вологодской, Ленинградской, Мурманской и Томской областей, а также участники из Эстонии.

Начался фестиваль с яркого красочного шествия участников. Делегации всех регионов Северо-Запада и районов Ленинградской области презентовали «картины», представляющие самобытность их края – фотоколлажи, вышитые полотна, красочные росписи, которые в финале праздничного парада сложились в единую галерею. Мурманская область подготовила в подарок фестивалю фотоколлаж с изображениями живописных мест и фольклорных коллективов Заполярного края.

Представители десятков народностей исполнили свои танцы и песни на большой и малой сценах фестиваля, приготовили блюда национальной кухни, провели мастер-классы от народных умельцев.

Мастер саамского рукоделия Татьяна Кожевина приняла участие программе «Город мастеров» и представила выставку предметов прикладного творчества коренного малочисленного народа саамов – уникальные изделия из бисера, кожи, меха.

Исполнительницы традиционных саамских песен Анфиса Агеева и Домна Хомюк покорили сердца гостей праздника своими неповторимыми луввьт, а народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Одеянка» исполнил для участников фестиваля поморские песни и напевы.

Для гостей мероприятия развернулись вепсское и водско-ижорское подворье, на которых можно было познакомиться с аутентичными предметами быта малочисленных народов Ленинградской области, а также выставка-ярмарка «Национальные подворья».

Также в рамках праздника был объявлен город проведения фестиваля в 2019 году. Им стал Всеволожск, который получил переходящий символ мероприятия — резную деревянную ладью.