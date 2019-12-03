Делегация из Швеции посетила Мурманский морской торговый порт

Мурманский морской торговый порт посетила делегация деловых кругов, государственных и культурных учреждений Швеции во главе с губернатором Норрботтена Бьёрном Нильссоном и генеральным консулом Швеции Евой Сундквист. Визит состоялся в рамках проходивших в Мурманской области Дней Швеции. На встрече гостей приветствовал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

«Мурманский морской торговый порт – это старейшее и в то же время динамично развивающееся предприятие. Мы активно участвуем в арктических проектах, при этом уделяем особое внимание вопросам природоохранной деятельности. На нашем предприятии реализуется масштабная экологическая программа, которая была сформирована на основе лучшего мирового опыта», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Мурманские портовики рассказали о деятельности предприятия, его роли в логистической системе Арктики. Гостям были продемонстрировали такие инновационные проекты, как экологическая диспетчерская и пылеветрозащитные экраны.

«Мы рады, что нам удалось посетить такое крупное предприятие, как Мурманский морской торговый порт и пообщаться с его руководством. Нам здесь очень нравится», - отметил губернатор Норрботтена Бьёрн Нильссон.

Основной целью визита шведской делегации стало укрепление межрегиональных и побратимских, образовательных, культурных и деловых связей Швеции и Мурманской области. В ходе деловой встречи руководство градообразующего предприятия и представители соседних государств обсудили возможные планы взаимовыгодного сотрудничества.