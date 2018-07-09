Делегация кандалакшского молодёжного центра «Гармония» представляет Мурманскую область на добровольческом фестивале «Добро по-карельски»

С 9 по 14 июля в Кондопожском районе Карелии в рамках образовательного фестиваля волонтёров «Добро по-карельски» соберутся активисты республиканских волонтёрских команд и команд регионов Северо-Западного федерального округа. Главная задача участников форума – обменяться опытом, вдохновиться новыми проектами, а также получить новые полезные знания.

Цель фестиваля: развитие добровольческого движения, повышение социальной активности молодёжи в регионах Северо-Западного федерального округа.

Мурманскую область на фестивале представляет делегация кандалакшского молодёжного центра «Гармония». Куратор делегации – директор центра Сергей Михеев отметил, что фестиваль волонтёрских команд – это всегда отличная возможность научиться чему-то новому, увидеть опыт других волонтёрских объединений, рассказать о своей деятельности. «Такие встречи создают единое пространство, и ты понимаешь, что ты часть чего-то большего. А чтобы развитие было гармоничным, очень важно работать в системе и взаимодействовать с другими», – подчеркнул он.

Участников на фестивале ждёт насыщенная программа, мастер-классы от волонтёрских команд, помощь в экологической расчистке и благоустройстве территории для создания зоны отдыха, много новых знакомств, бесценный опыт и яркие впечатления. Делегация Кандалакши подготовила свою визитную карточку, зарядку и активность для участников фестиваля.

Учредителем фестиваля является Карельская региональная общественная молодёжная организация «Центр развития добровольчества». Мероприятие реализуется при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.