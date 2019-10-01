Делегация китайских бизнесменов посетила Мурманский морской торговый порт

Мурманский морской торговый порт посетила делегация представителей китайского бизнеса в рамках проекта «Chinese European International Business School». Данный проект реализуется Московской школой управления «Сколково» при участии АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа».

Целью визита иностранной делегации стало изучение инвестиционного климата и бизнес-потенциала региона, связанного с функционированием Северного морского пути. Стоит отметить, что в настоящий момент это одна из самых актуальных тем развития внешнеэкономического сотрудничества крупнейших китайских транспортных и инвестиционных компаний, поддержанная руководством КНР. В рамках мероприятия представители АО «ММТП» рассказали об истории и сегодняшнем дне заполярного порта, его ключевой роли в освоении Арктики.

«Визит такого уровня и тот интерес, которые проявили наши партнеры, в очередной раз подтверждает важную роль Мурманского морского торгового порта и, в целом, региона в развитии Северного морского пути», - отметил коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

Визит делегации на старейшее предприятие Мурманска является частью международной образовательной программы «Understanding Russia», которая проходила с 22 по 28 сентября в Москве и Мурманске.