Делегация Мурманской области готова к работе на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов

В преддверии Всемирного фестиваля молодёжи и студентов состоялась встреча делегаций участников и волонтеров форума от Мурманской области. Это их первая очная встреча, в Сочи им предстоит подготовка и участие в насыщенной дискуссионной, научно-образовательной, культурной и спортивной программах – волонтеры ответственны на подготовку мероприятий, в которых будут участвовать делегаты.

Каждый из участников и волонтеров фестиваля прошел несколько ступеней отбора – собеседование со специалистами в различных областях, строгий федеральный отбор. С этой задачей успешно справились 37 волонтеров и 45 участников из Мурманской области.

«Я очень рада и счастлива, что стала волонтером фестиваля… Хочу, чтобы молодежь и студенты всего мира узнали наше гостеприимство, доброту, человечность, добросовестность и порядочность россиян, любовь и дружбу со всеми народами мира!» - сказала на встрече Раиса Кадырова, серебряный волонтер из Мурманска.

Также участие во встрече приняли региональные эксперты, проводившие в мае этого года собеседование с кандидатами на участие в фестивале. Они поздравили участников с успешным отбором на столь грандиозное событие и пожелали успехов на фестивале. О своем опыте участия в 1985 году в освещении мероприятий XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве рассказал мурманчанин Юрий Левин – фотограф, кинооператор, журналист.

Напомним, в фестивале, который пройдёт с 14 по 22 октября в Сочи, примут участие более 20 тысяч представителей из 150 стран мира.