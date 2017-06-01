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Мурманская область. Арктика01.06.17 09:17

Делегация Мурманской области начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме

Сегодня стартует одно из главных событий деловой жизни России и мира – XXI Петербургский международный экономический форум. В этом году он пройдёт под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Основными темами форума станут динамика глобальной экономики, формирование повестки российской экономики, человеческий капитал как ключевой вектор развития и технологии, меняющие реальность.

«За прошедшее время форум серьёзно укрепил свой авторитет, стал признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого заинтересованного диалога участников по актуальным вопросам современности», - отметил в своём приветствии участникам и организаторам форума президент России Владимир Путин.

В Санкт-Петербурге вновь соберутся главы государств и правительств, общественные и политические деятели, представители деловых и экспертных кругов из России и многих зарубежных стран. Насыщенная повестка ожидает делегацию Мурманской области, которую возглавляет губернатор Марина Ковтун.

Главным лейтмотивом участия делегации Мурманской области в форуме 2017 года станет подтверждение и укрепление партнёрских взаимоотношений с крупными промышленными предприятиями, работающими на территории региона.

Так, планируется подписание дополнительного соглашения к действующему документу о социально-экономическом партнёрстве между правительством Мурманской области, компанией «ЕвроХим» и администрацией Ковдорского района. С компанией «ФосАгро» будет подписано соглашение о социально-экономическом партнёрстве на 2017-2019 годы. Запланировано подписание Меморандума о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта с компанией «НОВАТЭК» и Минпромторгом России. Предметом меморандума станет проект строительства Центра морских крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

Также на полях форума планируется подписать соглашения с Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Минкомсвязью и «Ростелекомом», – они направлены на формирование в регионе современной технологичной деловой среды и развитие телекоммуникационных услуг.

Кроме того, в рамках форума губернатор Марина Ковтун примет участие в саммите глав энергетических компаний, который пройдёт при поддержке компании «Роснефть», заседании консультативной комиссии Госсовета по теме «Современная региональная промышленная политика как фактор повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в субъектах РФ», а также презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.

Наша справка:

Первый же 2013 год работы нового состава правительства Мурманской области на форуме был ознаменован подписанием сразу двух Соглашений с компанией «Роснефть». Таким образом, был дан старт стратегическому сотрудничеству областного правительства и одной из крупнейших российских нефтяных компаний. Знаковым событием ПМЭФ-2015 для Мурманской области стало начало сотрудничества с компанией «НОВАТЭК». Сегодня предприятие приступило к реализации проекта по созданию в селе Белокаменка Мурманской области Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Верфь такого масштаба и специализации будет строиться в нашей стране впервые. Правительство Мурманской области оказывает всестороннюю поддержку этому проекту.

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