Во время взрывных работ будет перекрыто движение для всех видов транспорта по автодороге Р-21 «Кола»РАМКИ ЗАКОНА: Как противостоять дискриминации в трудовых правоотношениях
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.06.19 07:30

Делегация Мурманской области опять едет на Петербургский международный экономический форум

Интересы Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме представит делегация нашего региона.

«Петербургский форум – знаковая, крупнейшая площадка, и мы намерены использовать все её возможности в интересах региона. Ряд переговоров посвятим привлечению средств для здравоохранения региона, развитию комфортной городской среды, малого и среднего бизнеса. С нашими стратегическими партнёрами, такими как компании «НОВАТЭК» и «ФосАгро» закрепим инвестиционные намерения», – отметил врио губернатора.

Помимо выступлений на секции «Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация», деловом завтраке Сбербанка «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы» и заседании консультативной комиссии Госсовета РФ по реализации национальных проектов в графике врио губернатора – серия деловых встреч и подписание 11 значимых для региона соглашений по ключевым направлениям развития экономики и социальной сферы.

Так, на полях форума будут подписаны соглашения с интегратором отраслевых решений Госкорпорации «Росатом» – ООО «Русатом инфраструктурные решения» и крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений – ПАО «Ростелеком» по внедрению в управление городскими ресурсами и инфраструктурой цифровых решений по направлению «Умный город».

Соответствующим соглашением будет закреплена заинтересованность «Газпромбанка» по участию в реализации на территории Мурманской области инвестиционных проектов по созданию объектов социальной и транспортной инфраструктуры на основе механизмов государственно-частного партнёрства. На развитие институтов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства в регионе также направлено запланированное к подписанию соглашение между правительством Мурманской области и АНО «Национальный Центр ГЧП».

Отдельные переговоры будут посвящены координации по реализации важных инфраструктурных объектов на территории Мурманской области, в частности, строительству морского специализированного терминала навалочных грузов в морском порту Мурманск на берегу реки Лавна.

Планируемые к подписанию соглашения не предусматривают расходование средств регионального бюджета. Более того, соглашение с федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» подразумевает безвозвратное финансирование, поддержку научных исследований и технологических разработок ученых нашего региона со стороны Фонда.

Кроме того, состоится подписание соглашений, направленных на развитие межрегионального сотрудничества. Будет заключено Соглашение между правительством Республики Карелия и правительством Мурманской области о реализации мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия в 2020 году. Запланировано также подписание плана мероприятий («дорожной карты») на 2019-2021 годы по реализации Соглашения между администрацией Санкт-Петербурга и администрацией Мурманской области.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСумма скрытых финансовых потоков россиян, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей - эксперт
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…«Адмирала Кузнецова» пустят на иголки!
-

Последние комментарии

Светлана
05.06.19 21:24
У нас в Сафоново такая вода ПОСТОЯННО. Я переехала в этот уже ненавистный город два года назад. Если в белую ванну набирать воду, то ног в воде будет не видно, визуально будто в чае купаешься. Неужели
Комментарий к новости:Жёлтая и вонючая вода, а отопление местами – жалуются мурманчане
Дарья
04.06.19 10:10
Здравствуйте, в квартире отключился свет, вызвали электрика, он заменил какой то провод на лестничной площадке, где стоит счетчик, и теперь требует оплату, обратились в УК , они сказали все услуги пла
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Андрей
30.05.19 17:53
Достойная работа, - это я про "Арктик-ТВ"! Спасибо Вам! Относительно "героев" репортажа со стороны "полицаев" - мерзавцы! Кстати, врио начальника следствия УМВД Кащирец жаждет занять место Ялалова. Ка
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент 7, или Наследие Баталова»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире13:30«Так далеко, так близко». Художественный сериал, 4 серия (12+)14:30Мультфильмы (0+)15:30«О чем молчит женщина». Документальный фильм (16+)
-PRO ДеньгиНа Петербургском международном экономическом форуме спорят о потребительском кредитовании: пузырь лопнет или нет-PRO ВалютуЦены на «чёрное золото» поддерживают рубль-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области продолжаются работы по созданию ветропарка-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 июня-PRO Нефть и газВ стратегии компании «Газпром нефть» до 2030 года шельфовые проекты, в том числе на Крайнем Севере, становятся одним из наиболее перспективных направлений развития-PRO ЗаконыШутить с перегрузом в России не будут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.05.19: Нынешняя власть создала виртуальную систему общения с гражданами. Она помогает Вам решать свои проблемы?Проголосовало: 522 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика