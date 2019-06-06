Делегация Мурманской области опять едет на Петербургский международный экономический форум

Интересы Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме представит делегация нашего региона.

«Петербургский форум – знаковая, крупнейшая площадка, и мы намерены использовать все её возможности в интересах региона. Ряд переговоров посвятим привлечению средств для здравоохранения региона, развитию комфортной городской среды, малого и среднего бизнеса. С нашими стратегическими партнёрами, такими как компании «НОВАТЭК» и «ФосАгро» закрепим инвестиционные намерения», – отметил врио губернатора.

Помимо выступлений на секции «Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация», деловом завтраке Сбербанка «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы» и заседании консультативной комиссии Госсовета РФ по реализации национальных проектов в графике врио губернатора – серия деловых встреч и подписание 11 значимых для региона соглашений по ключевым направлениям развития экономики и социальной сферы.

Так, на полях форума будут подписаны соглашения с интегратором отраслевых решений Госкорпорации «Росатом» – ООО «Русатом инфраструктурные решения» и крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений – ПАО «Ростелеком» по внедрению в управление городскими ресурсами и инфраструктурой цифровых решений по направлению «Умный город».

Соответствующим соглашением будет закреплена заинтересованность «Газпромбанка» по участию в реализации на территории Мурманской области инвестиционных проектов по созданию объектов социальной и транспортной инфраструктуры на основе механизмов государственно-частного партнёрства. На развитие институтов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства в регионе также направлено запланированное к подписанию соглашение между правительством Мурманской области и АНО «Национальный Центр ГЧП».

Отдельные переговоры будут посвящены координации по реализации важных инфраструктурных объектов на территории Мурманской области, в частности, строительству морского специализированного терминала навалочных грузов в морском порту Мурманск на берегу реки Лавна.

Планируемые к подписанию соглашения не предусматривают расходование средств регионального бюджета. Более того, соглашение с федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» подразумевает безвозвратное финансирование, поддержку научных исследований и технологических разработок ученых нашего региона со стороны Фонда.

Кроме того, состоится подписание соглашений, направленных на развитие межрегионального сотрудничества. Будет заключено Соглашение между правительством Республики Карелия и правительством Мурманской области о реализации мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия в 2020 году. Запланировано также подписание плана мероприятий («дорожной карты») на 2019-2021 годы по реализации Соглашения между администрацией Санкт-Петербурга и администрацией Мурманской области.