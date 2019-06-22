Делегация Мурманской области отправляется на молодёжный образовательный форум «Ладога»

На следующей неделе начнет свою работу молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». В этом году сквозными темами станут Год театра в России и Год здорового образа жизни, который проводится в Ленинградской области.

Сегодня делегация Мурманской области, в состав которой вошли представители активной молодёжи Мурманска, Оленегорска, Кировска, Кандалакши и города Полярные Зори, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск, отправится на форум. В этом году северяне будут принимать участие в программе по трем уровням компетенции: «Активисты», «Профессионалы», «Лидеры». Также работа в рамках форума будет проходить по узкотематическим площадкам: «Социальная активность», «Волонтёры Победы», «Деловые люди», «Молодёжные сообщества», «Новые города», «Профсоюзная молодёжь» и «Соотечественники». Кроме того, представители делегации Мурманской области уже выразили готовность участвовать в грантовом конкурсе молодёжных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодёжи.

27 июня на площадке «Ладоги» состоится традиционный День регионов, работа форума завершится 30 июня.

Организаторы мероприятия – правительство Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи. Форум проходит под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.