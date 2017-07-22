Делегация Мурманской области представила проект на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС - 2017»

В г.Жуковском Московской области проходил Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС - 2017» (далее - Фестиваль «От винта!»)

На Фестивале «От винта!» Мурманскую область представил обучающийся Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Денис Колыгин с проектом «Копия самолёта Ан-12» (педагог-наставник Корсаков Алексей Александрович).

Основными задачами Международного Фестиваля «От винта!» являются: развитие научно-технического творчества детей и молодежи, привлечение внимания детей и молодежи к достижениям отечественной авиации, космонавтики и воздухоплавания, повышение у подрастающего поколения интереса к профессиям, связанным с данными отраслями промышленности, поиск и поддержка обучающихся, увлеченных авиацией и космонавтикой, а также их педагогов, развивающих творческие способности к культурным и научно-техническим достижениям.