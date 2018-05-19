Делегация Мурманской области примет участие в форуме «Ладога»

21 мая в Ленинградской области начнет свою работу Молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Он будет посвящен Году добровольца (волонтера) в России и проведению в Ленинградской области Года туризма.



В этом году участниками встречи станут более 1000 молодых людей из всех регионов Северо-Западного федерального округа и других субъектов страны.



Активисты из Мурманской области будут участвовать в работе четырех площадок: «Добровольчество», «Займись делом», «Молодые профессионалы» и «Молодежные сообщества». Делегация нашего региона – это 17 представителей Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Кольского и Печенгского районов.



В течение шести дней участники форума смогут посетить лекции, семинары, встречи и дискуссии с общественными деятелями, политиками, предпринимателями, журналистами, деятелями культуры и искусства, лидерами общественного мнения.



В рамках форума Федеральным агентством по делам молодежи проводится грантовый конкурс молодежных проектов.



23 мая в рамках форума состоится День регионов, почетными гостями которого станут полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе и руководители субъектов, входящих в состав округа.



Организаторами мероприятия являются Правительство Ленинградской области, Федеральное агентство по делам молодежи. Форум проходит под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.