Делегация Мурманской области примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдёт с 15 по 16 февраля в Сочи на площадке главного медиацентра Олимпийского парка. На форуме регион также будут представлять первый заместитель главы региона Алексей Тюкавин, вице-губернатор Григорий Стратий, министр развития промышленности и предпринимательства области Ольга Кузнецова и ее заместитель Олег Костенко, а также генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области» Вадим Уланов.

Ключевая тема форума в этом году – «Формируя образ будущего». Программа Российского инвестиционного форума представлена тремя тематическими блоками. Блок «Новая региональная политика: совершенствуя управление» будет посвящен вопросам совершенствования системы государственного управления. Блок «Бизнес в регионах. Придать новый импульс» коснется вопросов стимулирования регионального предпринимательства. Блок «Улучшая качество жизни» затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.

Губернатор Марина Ковтун примет участие в сессии «Лучшие практики социально-экономического развития», проведет ряд встреч с руководством крупных компаний, имеющих производства на территории Мурманской области.

15 февраля на форуме состоится пленарное заседание «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», в котором примет участие председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. 16 февраля Дмитрий Медведев проведет встречу с руководителями субъектов Российской Федерации.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Сочинский форум с 2002 года собирает на своей площадке руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, губернаторов, представителей федеральных и региональных органов власти, представителей деловых и научных кругов.