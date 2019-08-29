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Мурманская область. Арктика29.08.19 09:45

Делегация Мурманской области принимает участие в международном культурно-образовательном проекте «Таланты Арктики. Дети»

Международный культурно-образовательный проект «Таланты Арктики. Дети» стартовал в Анапе 27 августа и продлится по 10 сентября.

Талантливые саамские дети из Мурманска, Оленегорска, Ревды, Ловозера и Ёны – победители регионального отборочного этапа, конкурса художественного слова на саамском языке «Пэрьмус логкэй» («Лучший чтец»), который прошёл в нашем регионе в апреле текущего года в рамках Фестиваля детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»), а также активные представители саамского народа готовятся представить широкому зрителю культуру и быт кольских саамов.

Практически каждый день культурно-образовательной программы «Таланты Арктики. Дети» в детском санатории «ВиТА» посвящён разным субъектам Российской Федерации, в рамках которой у участников есть возможность познакомиться с культурой, традициями и обычаями коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Один из дней пройдёт под девизом «Мурманск – полярная столица России», в ходе которого запланировано проведение практикума по использованию родных языков «Создание Арктического разговорника. Учим друг друга своему языку», урока географии «Увлекательная география» (интерактив по народным сказкам, стихотворениям, загадкам, сказкам и стихотворениям коренного малочисленного народа саами), мастер-классы «Грамотная речь», плетению из корней «Узоры природы» от мастера саамского рукоделия и многое другое.

К концу культурно – образовательной программы при активном участии юных талантов будет снят цикл мультипликационных фильмов по мотивам фольклора народов Севера.

Проект «Таланты Арктики. Дети» направлен на развитие творческих навыков ребят, проживающих в отдаленных регионах России.

Образовательная программа нацелена, в первую очередь, на знакомство участников заезда с родными языками коренных малочисленных народов страны.

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