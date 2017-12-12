Делегация Мурманской области принимает участие в работе V Всероссийского съезда по охране окружающей среды

Сегодня в Москве открылся V Всероссийский съезд по охране окружающей среды. В работе форума принимает участие делегация Мурманской области, которую возглавляет заместитель губернатора. В числе делегатов также министр природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Руусалеп.

Съезд проходит под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и является одним из ключевых событий Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России. Это крупнейшая дискуссионная площадка для профессионального экологического сообщества.

Форум посвящен обсуждению наиболее актуальных вопросов в природоохранной сфере и выработке консолидированных решений для реализации экологической политики Российской Федерации.

По итогам трех дней работы съезда будет принята итоговая резолюция, которая консолидирует позиции и наработки крупнейших экспертов в области экологии, ученых смежных сфер, бизнесменов, общественных активистов, политиков России и мира.