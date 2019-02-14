Делегация Мурманской области принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун начинает работу на площадках Российского инвестиционного форума в Сочи.

На полях форума состоится подписание двух соглашений в сфере поддержки малого и среднего бизнеса Мурманской области – с акционерным обществом «Деловая среда» и Фондом по поддержке социальных проектов. Первое связано с привлечением бесплатных программ обучения для предпринимателей, второе – с привлечением федерального софинансирования для социального бизнеса в регионе. Во второй день форума запланировано подписание соглашения между правительством Мурманской области, администрацией Ковдорского района и акционерным обществом «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» о взаимодействии в создании в Ковдорском районе территории опережающего социально-экономического развития.

В рамках тематического блока «Региональная политика: отвечая на вызовы» деловой программы форума губернатор Марина Ковтун примет участие в «круглом столе» на тему «Развитие электросетевого комплекса субъектов Российской Федерации в эпоху глобальных технологических изменений». Проведёт обсуждение вопросов цифровой трансформации электросетевого комплекса, направленной на ускорение социально-экономического роста регионов, повышение энергетической безопасности и обеспечение нового уровня качества жизни населения благодаря новым стандартам обслуживания, министр энергетики России Александр Новак. Практические аспекты запуска национальных проектов в регионах глава Мурманской области обсудит на сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути», участие в которой примет первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов России Антон Силуанов.

Также на полях форума глава региона проведёт рабочие встречи и переговоры с руководителями федеральных органов власти и крупных предприятий по актуальным для развития региона вопросам.

Кроме главы региона Марины Ковтун Мурманскую область на форуме представляют первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, вице-губернатор Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства региона Дмитрий Филиппов и его заместитель Татьяна Русскова, а также генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Антон Фёдоров.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Сочинский форум собирает на своей площадке руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, губернаторов, представителей федеральных и региональных органов власти, деловых и научных кругов.

Центральная тема форума в этом году – «Национальные проекты: от стратегии к действию». Деловая программа форума включает более 60 мероприятий, представленных тремя тематическими блоками: «Деловой климат России. На пути к росту», «Региональная политика: отвечая на вызовы», «Новая социальная повестка».

Ключевым событием форума станет пленарное заседание «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции» при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Также запланировано проведение встреч премьера с главами субъектов и представителями деловых кругов.

13 февраля в рамках Российского инвестиционного форума состоялись форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+» и День молодежного предпринимательства, участие в котором приняли представители инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области и молодые предприниматели региона.