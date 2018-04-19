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Мурманская область. Арктика19.04.18 09:23

Делегация Мурманской области принимает участие в V Московском международном салоне образования

Вчера в Москве в павильонах ВДНХ начал работу V Московский международный салон образования. Московский международный салон образования – крупнейшее мероприятие в сфере образования России: открытый форум и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Салон является платформой для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования, площадкой привлечения внимания российского и иностранного бизнеса к участию в российском образовательном процессе, в том числе в форме государственно-частного партнерства.

В 2018 году тема салона – «Новая экосистема образования».

Салон разделен на кластеры, охватывающие все уровни и сферы системы российского образования – от дошкольного до среднего профессионального и высшего.

В состав делегации Мурманской области вошли специалисты Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», Мурманского индустриального колледжа, Мурманского медицинского колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Управления образования администрации г. Апатиты и Дома детского творчества «Дриада» ЗАТО Александровск.

Наш регион представил опыт по теме «От детских проб к профессиональному самоопределению» - лучшие региональные проектные инициативы в системе дополнительного и профессионального образования.

Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», муниципальные организации дополнительного образования г. Апатиты и ЗАТО Александровск представляют опыт реализации федеральных инновационных площадок в рамках реализации проектов «Юные инженеры Арктики: от выбора образовательной программы – до выбора жизненного пути», «Корпорация «Профи-мастер» и наиболее интересные образовательные проектные инициативы: проект лаборатории научно-технического творчества «Фаблаб», сетевой образовательный проект «Юный полярник» и «Инженерные кадры будущего».

Кроме того, участникам салона представлена региональная модель профориентационной деятельности: опыт реализации профориентационных проектов («Фосагро-класс», «Университетские классы», «Профессиональный ориентир в Арктике», «Полигон PRO: день на производстве», профориентационный портал Мурманской области «Живи, учись, работай в Арктике!»), участия в федеральных акциях и информационно-образовательных проектах («Образовательный интернет-портал «Проектория», «Всероссийская система по развитию ранней профориентации «Zaсобой»).

Специалисты профессиональных образовательных организаций продемонстрируют свои решения в организации региональных этапов движений WorldSkills, JuniorSkills, «Абилимпикс», представят достижения обучающихся в региональных, национальных и международных конкурсах профессионального мастерства, а также расскажут об апробации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Мурманской области.

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