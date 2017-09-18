Делегация Мурманской области приняла участие в Международном рыбопромышленном форуме

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, заместитель губернатора Григорий Стратий и министр рыбного и сельского хозяйства области Андрей Иванов приняли участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые проходили в Санкт-Петербурге.

Мурманская область в выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий была представлена такими компаниями, как ГК ФЭСТ (АО «Стрелец», АО «Эридан», АО «Таурус»), ООО «Компания «МурманСиФуд», холдингом Норебо (АО «Альтернатива», АО «Карат-1», АО «Рыбпроминвест»). Предприятия показали широкий ассортимент рыбы и морепродуктов, новые линейки продукции глубокой переработки, консервы, полуфабрикаты и деликатесы.

Площадка форума объединила представителей 11 стран мира и 25 регионов России. Всего в работе форума приняли участие более 1600 гостей. В город на Неве прибыли делегации из стран, которые обеспечивают половину мирового вылова водных биоресурсов и две трети мирового объема производства продукции аквакультуры.

Значимым мероприятием стало обсуждение Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года. Также на деловой программе форума обсуждались вопросы работы в Мировом океане, мировой торговли рыбой и морепродуктами, береговой рыбопереработки, строительства флота, сохранения запасов водных биоресурсов, сертификации промыслов и такой набирающей обороты сферы рыбохозяйственного комплекса, как аквакультура.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин выступил на сессии, посвященной аквакультуре, с докладом о состоянии и предложениях по перспективному развитию товарного рыбоводства в Мурманской области.

«Мурманская область – уникальный регион нашей страны, где существуют природные условия, которые позволяют заниматься марикультурой и аквакультурой высокоценных видов рыб. Это Баренцево и Белое моря, 111 тысяч озер и водохранилищ, 18 тысяч рек. Эффективная организация производства позволила бы нам войти в число лидирующих регионов по объемам производства рыбы в аквакультуре» – подчеркнул в своем выступлении Алексей Тюкавин.

Представители Росрыболовства, а также российские и иностранные бизнесмены и эксперты в аквакультуре поделились информацией о текущем состоянии дел в аквакультуре, определили перечень ключевых рисков, обменялись опытом по применению практик в области товарного рыбоводства.

Алексей Тюкавин и Григорий Стратий приняли участие в подписании соглашения между Северо-Западным банком ПАО Сбербанк и группой компаний «Мурмансельдь 2» о стратегическом сотрудничестве. В планах мурманской компании – осуществление проектов, связанных со строительством судов и с другими профильными направлениями деятельности. Отметим, в настоящее время группа компаний «Мурмансельдь 2» реализует масштабный инвестиционный проект по строительству четырех современных рыболовных морозильных траулеров длиной 70 метров на мощностях АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Контракт с судостроителями мурманская компания заключила в начале 2017 года. ПАО «Сбербанк» выступит организатором финансирования и гарантирования по этому проекту.