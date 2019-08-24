Делегация Мурманской области приняла участие в открытии мирового чемпионата по профмастерству «WorldSkills – 2019» в Казани

Лучшие студенты региональных колледжей и школьники из Мурманска, Снежногорска, Апатитов, Мончегорска, Кандалакшского района побывали на торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по стандартам «WorldSkills», которая состоялась на стадионе «Казань Арена».

Более 1300 лучших молодых профессионалов из 63 стран мира приехали на чемпионат, чтобы продемонстрировать свои навыки и умения. В составе национальной сборной «WorldSkills Russia», принимающей участие в соревнованиях, 63 представителя из 25 регионов нашей страны.

Заполярные школьники и студенты, добившиеся успехов в конкурсном и олимпиадном движении, в рамках проведения чемпионата посетят выставочный центр «Казань Экспо». На его территории пройдут соревнования по 56 компетенциям, которые объединены в шесть тематических блоков: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн. Для наших ребят это уникальная возможность своими глазами увидеть соревнования лучших представителей рабочих профессий в мире, пообщаться с участниками и перенять опыт.

Делегация Мурманской области также примет участие в мероприятиях деловой программы чемпионата «WorldSkills Conference-2019», которые станут международной площадкой по разработке решений в области подготовки кадров для новой экономики.

45-й мировой чемпионат по профмастерству «WorldSkills-2019» завершится 27 августа.