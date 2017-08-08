Делегация Мурманской области приняла участие во Всероссийском молодёжном форуме «Балтийский Артек»

В п.Приморье Светлогорского района Калининградской области прошла смена «Молодые учителя» в рамках Всероссийского молодёжного форума «Балтийский Артек». Смена объединила свыше 400 молодых педагогов из 70 субъектов Российской Федерации. Мурманскую область представляли Дина Озерова, учитель истории и обществознания Мурмашинской школы № 1, и Татьяна Матвеева, учитель русского языка и литературы школы № 2 пгт.Сафоново.

В период проведения смены делегаты посетили более 10 панельных дискуссий, посвященных вопросам развития Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) в образовательных организациях, и 7 мастер-классов различной практико-ориентированной направленности. В мероприятиях принимали участие специалисты исполнительных органов государственной власти, которые отвечали на все интересующие вопросы молодых учителей.

В соответствии с программой мероприятия состоялся конвейер проектов, на котором представили свои идеи 294 участника, 30 из которых получили финансовую поддержку на их реализацию. Татьяна Матвеева предложила идеи усовершенствования профориентационной работы в Мурманской области. Её проект получил название «Компас самоопределения». Данный проект планируется реализовать на базе опорных школ РДШ в Мурманской области.

Завершилась образовательная программа смены панельной дискуссией с участием руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Александра Бугаева и директора департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ Игоря Михеева. С молодыми педагогами эксперты обсудили роль РДШ в системе воспитания детей.

Участники смены получили опыт самопрезентации проектов, которые планируют реализовать в образовательных организациях.