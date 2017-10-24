Делегация Мурманской области во главе с депутатом Думы Юрием Шадриным посетила места сражений на территории Кольского полуострова и Северной Норвегии

«Поход памяти» был посвящён 73-й годовщине победоносного завершения Петсамо-Киркенесской операции и освобождению Восточного Финнмарка от немецко-фашистских захватчиков советскими войсками. От Мурманской областной Думы участвовали депутаты Юрий Шадрин и Андрей Фоменко.

Мероприятие ежегодно организует некоммерческий фонд поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит». В составе российско-норвежской делегации - представители власти, общественности, ветеранских организаций Норвегии.

В нашей области они посетили и возложили цветы к мурманскому «Алеше», памятникам в Междуречье, Ахмалахти, мемориалам «Скорбящая мать», звонница в Титовке.

В рамках патриотической акции в Печенге состоялась презентация книги «О чем молчат фьорды», которая рассказывает о деятельности военных разведчиков, чекистов Заполярья и норвежских патриотов в годы Второй мировой войны. Вошедшие в неё очерки основаны на архивных материалах и воспоминаниях, собранных во время патриотических походов по Мурманской области и губернии Финнмарк.

В Норвегии делегаты почтили память павших героев у памятника «Советскому воину - освободителю» в Киркенесе, мест казни фашистами норвежских патриотов и гибели советских летчиков, мемориалов в Нейден и Киберге.

- Патриотический поход играет важную роль в деле сохранения исторической правды и укрепления отношений соседних государств, - отметил Юрий Шадрин. - Эту работу удалось вывести на новый уровень: создаются документальные фильмы, книги, музеи, устанавливаются обелиски и мемориальные доски, где погибли наши земляки и норвежские патриоты.