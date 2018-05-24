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Мурманская область. Арктика24.05.18 09:17

Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун начинает работу на Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун начинает работу на площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В первый день форума Марина Ковтун примет участие в деловом завтраке губернаторов, посвящённом вопросам развития социальной инфраструктуры субъектов страны, и представит коллегам практики нашего региона по созданию комфортной среды во взаимодействии государства и бизнеса.

Также глава региона выступит спикером на сессии «Умная среда: новый уровень развития городов». Внимание участников встречи будет сосредоточено на вопросах рационального использования городской инфраструктуры, запуска и реализации проекта «Умный город», роли государства, общества и жителей в формировании качественной городской среды.

Во второй день форума губернатор примет участие в арктической сессии ПМЭФ-2018 «Северный морской путь – основная артерия и драйвер роста». Участники сессии обсудят вопросы развития инфраструктуры и системы управления коммуникациями Северного морского пути, обеспечения безопасности судов и минимизации экологических угроз для хрупкой экосистемы Арктического региона, а также создание международной нормативно-правовой базы для регулирования судоходства в полярных морях.

В рамках форума будет подписан Специальный инвестиционный контракт о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области при реализации регионального стратегического инвестиционного проекта «Программа реконфигурации производства АО «Кольская ГМК». Ещё один запланированный к подписанию документ – соглашение о сотрудничестве правительства Мурманской области с Агентством стратегических инициатив, которое предусматривает взаимодействие при внедрении в регионе успешных практик в рамках инициативы агентства «Единое информационное пространство по тиражированию лучших практик «Магазин верных решений». Также на ПМЭФ-2018 правительство Мурманской области заключит соглашение о сотрудничестве с издательством «Просвещение» в сфере образования и трехстороннее соглашение о сотрудничестве с фондом «Росконгресс» и Ассоциацией юристов России. В сфере межрегионального сотрудничества планируется актуализация действующих соглашений с Санкт-Петербургом и Удмуртской Республикой.

Петербургский международный экономический форум состоится 24-26 мая под девизом «Создавая экономику доверия». Ожидается, что участие в форуме примут около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира. В деловой программе ПМЭФ запланировано более ста мероприятий в различных форматах. Деловые сессии состоятся в рамках четырех тематических направлений: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике».

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