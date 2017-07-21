Делегация Мурманской области вошла в число лучших команд по итогам Всероссийского этапа военно-спортивной игры «Орлёнок»

На базе Всероссийского детского центра «Орлёнок» проходил Всероссийский этап военно-спортивной игры «Орленок» в рамках специализированной смены военно-патриотических объединений «Служу Отечеству». Участниками игры стали 850 воспитанников военно-патриотических объединений (клубов, центров) в возрасте 14-16 лет из 84 субъектов Российской Федерации.

В состав делегации Мурманской области вошли представители военно-патриотических объединений, члены регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из г.Мурманска, г.Апатиты и Ковдорского района.

Программой мероприятия было предусмотрено 12 этапов, среди которых строевая, стрелковая и огневая подготовки, выполнение норм ГТО, скоростное преодоление искусственного рельефа скалы, рукопашный бой, лазертаг, спасательная операция, марш-бросок, исторический и творческий этапы, а также финальный боевой поход.

Помимо конкурсных этапов для участников игры организована культурно-образовательная программа, которая включала встречи с Героями Российской Федерации, известными спортсменами, посещение памятных мест и воинских захоронений.

По итогам игры представители Мурманской области продемонстрировали высокий уровень подготовки по военно-прикладным видам спорта и вошли в пятерку лучших команд России, набрав 308,95 очков. Победителем признана команда Архангельской области с результатом 311,7 очков.