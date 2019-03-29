Делегация Мурманской области завоевала Большой научный кубок России

В период с 18 по 22 марта в Москве проходил Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 185-летию со дня рождения великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева и 150-летию открытия им периодического закона. Свои изобретения и инновационные проекты представляли более 800 молодых исследователей из России, Латвии, Китая и Южной Кореи.

В форуме приняли участие 44 школьника Мурманской области – дипломанты Молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», который прошел в ноябре 2018 года. Наши ребята представили свои работы на 26 секциях 4 симпозиумов форума в 11 престижных вузах страны.

6 учащихся области приняли участие в Научной и инженерной выставке «Шаг в будущее», в рамках которой представлены лучшие инновационные проекты школьников страны.

На церемонии открытия форума 18 марта заместитель Министра просвещения Российской Федерации И.П. Потехина вручила школьникам и научным руководителям наградные знаки программы «Шаг в будущее». Почетный знак «Педагог – новатор» получила учитель математики средней школы № 10 ЗАТО г. Североморск Нирян Людмила Владимировна. Первый проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Б. Падалкин вручил участникам форума единовременные научные стипендии программы «Шаг в будущее» имени академика К.С. Колесникова за высокие результаты проведенных ими исследований. Стипендии получили учащийся 11 класса из ЗАТО г. Североморск Чоп Александр (СОШ № 10) и одиннадцатиклассница из г. Мурманска Бардилева Людмила (гимназия № 1). Диплом в номинации «Самый юный участник форума» из рук членов молодежного жюри форума получил четвероклассник из г. Снежногорска ЗАТО Александровск Демчишин Артем (ООШ № 269).

По итогам участия в форуме дипломы абсолютного первенства и большие научные медали получили Чоп Александр (ЗАТО г. Североморск, СОШ № 10) в номинации «Лучший инновационный проект» и Чуб Илья (ЗАТО г. Североморск, СОШ № 10) в номинации «Лучшая работа в области точных наук». Диплом I степени абсолютного первенства среди юных участников получил Демчишин Артем (г. Снежногорск, ООШ № 269), диплом III степени абсолютного первенства среди юных участников получил Юдин Дмитрий (г. Мурманск, гимназия № 3). Диплом «Лучшая работа в области прикладной механики и компьютерных технологий в автоматизации и робототехнике» в профессиональной номинации по направлению «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» получил обучающийся Мурманского областного дополнительного образования «Лапландия» Шойтов Иван (г. Мурманск, МПЛ). Специальный диплом ПАО «РусГидро» получил учащийся из ЗАТО п. Видяево Патраманский Владимир. Специальный диплом РГУ им. А.Н. Косыгина получила одиннадцатиклассница из г. Снежногорска Патракеева Даниэлла (ДДТ «Дриада»).

Дипломы и призы победителей конкурса «Лучшая презентация научно-исследовательской работы на английском языке» получили обучающийся Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» Савинов Игорь (г. Мурманск, МПЛ) и Чуб Илья (ЗАТО г. Североморск, СОШ № 10) – III степени, Яроцкая Ольга (г. Мурманск, МАЛ) – II степени и Кореннов Михаил (г. Мурманск, МПЛ) – I степени.

Яроцкая Ольга получила почетный диплом «Действительный член Российского молодежного политехнического общества», стала победителем Национального соревнования молодых ученых Европейского Союза и вошла в состав делегации, которая будет представлять Россию на международном уровне (г. София, Болгария).

Кроме того, по результатам форума школьники Мурманской области получили 28 дипломов лауреатов Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» за высокие результаты в научно-исследовательской деятельности, из них 7 дипломов I степени, 10 дипломов – II степени, 11 дипломов – III степени, 2 медали «Юный исследователь». 10 школьников получили рекомендации в Национальные делегации России для участия в ведущих международных молодёжных научных конференциях, выставках, соревнованиях, проводимых за рубежом. Трое членов делегации получили рекомендации к публикации статей с изложением результатов представленной работы в сборнике «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее», 9 человек получили рекомендации на обучение в Российской школе-семинаре «Академия юных», 1 – рекомендацию к присуждению стипендии в 2020 году.

По итогам форума делегация Мурманской области завоевала Большой научный кубок России – абсолютное первенство в соревновании команд молодых исследователей.