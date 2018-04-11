Делегация норвежской губернии Нурланн посетила Мурманскую область

Мурманскую область посетила делегация Комитета пожилых норвежской губернии Нурланн.

На днях на базе Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов при содействии регионального министерства экономического развития состоялась встреча первого заместителя министра социального развития области Светланы Виденеевой с делегацией Комитета пожилых норвежской губернии Нурланн.

В ходе визита члены норвежской делегации познакомились со спецификой жизни лиц старшего возраста в условиях стационарного учреждения, в том числе с видами медицинских услуг, реабилитационными и досуговыми мероприятиями.

В ходе дальнейшей беседы стороны обменялись мнениями об особенностях предоставления помощи и услуг пожилому населению в России и Норвегии, обсудили перспективы возможного двустороннего сотрудничества и обмена опытом в этой сфере.