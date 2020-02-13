Делегация от Мурманской области участвует в работе Киркенесской конференции

Вчера состоялось открытие ежегодной Киркенесской конференции. В течение двух дней участники будут обсуждать текущую геополитическую ситуацию в Баренцевом регионе, цели и механизмы развития территории, перспективы международного сотрудничества в Арктике, безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, климат, энергетику и другие актуальные вопросы.

В мероприятии принимают участие представители органов власти национального и регионального уровней, а также организаций и компаний из Норвегии, России, Финляндии и других стран. Конференция проходит с высоким уровнем представительства: с приветственным словом выступили статс-секретарь Министерства иностранных дел Королевства Норвегия Аудун Халворсен, статс-секретарь Министерства иностранных дел Финляндии Нина Васкунлахти, директор Департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Хрущёв.

В её работе принимают участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, председатель профильного комитета Думы Максим Белов, политики, главы регионов, представители бизнеса и научных организаций Норвегии, Финляндии, России и ряда других стран.

Среди основных тем повестки – использование возможностей на Крайнем Севере, безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, развитие туризма, климат и энергетика.

Конференция организована в рамках ежегодного культурного фестиваля «Баренц-спектакль».

Мурманскую область на конференции возглавляет заместитель губернатора Ольга Кузнецова, которая в первый день работы конференции выступила с докладом на тему «Мурманская область – ключевой участник развития Арктики», в котором акцентировала внимание на перспективных арктических проектах, в том числе уже реализующихся на территории региона. Участникам конференции представлены такие проекты, как Мурманский транспортный узел, специализированный терминал по перевалке минеральных удобрений, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, а также строительство ветропарка в Кольском районе.