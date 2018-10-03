Делегация от Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун принимает участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН)

Форум проходит в Москве с 3 по 6 октября. Российская энергетическая неделя – крупнейшее в стране отраслевое событие, в котором вместе с первыми лицами энергетических компаний со всего мира участвуют главы государств и правительств, ведущие мировые эксперты, руководители субъектов России.

На площадке форума ключевые игроки отрасли собираются для обсуждения вызовов, стоящих перед энергетикой в условиях стремительно меняющегося мира. Здесь пройдут встречи представителей ОПЕК, стран-экспортеров газа, ООН. Кроме того, по традиции в рамках РЭН пройдет всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 года».

В пленарном заседании Российской энергетической недели примет участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Повестка форума в этом году включает в себя не только обсуждение будущего глобальной энергетики, но и поднимает важные вопросы комплексного экономического развития территорий. Так, одна из сессий деловой программы форума будет посвящена энергетическому потенциалу Арктики.

На полях форума губернатор Марина Ковтун проведёт ряд рабочих встреч и переговоров с руководством компаний «НОВАТЭК» и «Россети».