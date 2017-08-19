Делегация представителей подразделений добровольной пожарной охраны губернии Лапландия приехала к коллегам в Мурманск

Делегация представителей подразделений добровольной пожарной охраны губернии Лапландия посетила Галерею безопасности Мурманской области, преемницу, созданной в советские годы, пожарно-технической выставки города Мурманска.

В ходе обзорной экскурсии по музейно-выставочному центру добровольцы с любопытством рассматривали диорамы, демонстрирующие работу огнеборцев в начале ХХ века при тушении пожаров на Кольском Севере. С не меньшим интересом они изучали экспонаты времен Первой и Второй мировой войн. Специально финским гостям для большей яркости и убедительности была приведена в действие механическая сирена, звучавшая в дни бомбардировок Заполярья, а также звонили сигнальные колокола, которые в XIX веке сообщали северянам о приближении неприятеля, наступлении природного бедствия или начале пожара.

Также представители Главного управления МЧС России по Мурманской области показали выставку средств индивидуальной защиты и истории развития гражданской защиты, посвященную Году гражданской обороны. Особый интерес зарубежные гости проявили к тематическому разделу о чернобыльской катастрофе и героических действиях людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В рамках дружеского визита финские гости посетили и пожарную часть № 12 Мурманского филиала ГПС Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области». Добровольцы с пристрастием расспрашивали мурманских огнеборцев об их работе, особенностях тушения пожаров в высотных зданиях и действиях при ликвидации последствий ДТП. Также их интересовала специальная техника и новое оборудование.

В завершении встречи финские гости и их мурманские коллеги обменялись памятными фотографиями, нашивками и вымпелами с эмблемами своих пожарных подразделений.