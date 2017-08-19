Необычный арт-объект, срезанный коммунальщиками, отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» берёт под свою «крышу»Жить стало веселее - россияне пытаются компенсировать снижение реальных денежных доходов займами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.08.17 08:35

Делегация представителей подразделений добровольной пожарной охраны губернии Лапландия приехала к коллегам в Мурманск

Делегация представителей подразделений добровольной пожарной охраны губернии Лапландия посетила Галерею безопасности Мурманской области, преемницу, созданной в советские годы, пожарно-технической выставки города Мурманска.

В ходе обзорной экскурсии по музейно-выставочному центру добровольцы с любопытством рассматривали диорамы, демонстрирующие работу огнеборцев в начале ХХ века при тушении пожаров на Кольском Севере. С не меньшим интересом они изучали экспонаты времен Первой и Второй мировой войн. Специально финским гостям для большей яркости и убедительности была приведена в действие механическая сирена, звучавшая в дни бомбардировок Заполярья, а также звонили сигнальные колокола, которые в XIX веке сообщали северянам о приближении неприятеля, наступлении природного бедствия или начале пожара.

Также представители Главного управления МЧС России по Мурманской области показали выставку средств индивидуальной защиты и истории развития гражданской защиты, посвященную Году гражданской обороны. Особый интерес зарубежные гости проявили к тематическому разделу о чернобыльской катастрофе и героических действиях людей, участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.    

В рамках дружеского визита финские гости посетили и пожарную часть № 12 Мурманского филиала ГПС Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области». Добровольцы с пристрастием расспрашивали мурманских огнеборцев об их работе, особенностях тушения пожаров в высотных зданиях и действиях при ликвидации последствий ДТП. Также их интересовала специальная техника и новое оборудование.

В завершении встречи финские гости и их мурманские коллеги обменялись памятными фотографиями, нашивками и вымпелами с эмблемами своих пожарных подразделений. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 524 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

i7yuhjb
19.08.17 00:59
Д****о, а не аэропорт!!!!!!!! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Аэропорт – гавань, где встречаются самолёты и люди
Акакий Акакиевич
18.08.17 10:53
С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.
Комментарий к новости:Экспресс на Северный полюс - атомный ледокол «50 лет Победы» установил рекорд
Антонина
17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
Комментарий к новости:В Мурманске сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали похитителя дорогого велосипеда
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире10:25«Счастье есть». Кулинарное шоу (12+)11:10«Жизнь в розовом цвете». Художественный фильм (16+)13:20Мультфильмы (6+)
-PRO ДеньгиНовые полимерные купюры номиналом 200 рублей будут «вечными»-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 11 копеек, евро – почти на 7 копеек-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика