Делегацию из города-побратима Гронингена прокатят на троллейбусе, украшенном гербами 11 городов-побратимов Мурманска

На этой неделе на дороги Мурманска выйдет троллейбус, украшенный гербами его 11 городов-побратимов. Оформлением бортов занимаются специалисты «Электротранспорта». Машина будет работать на маршрутах №№ 3 и 4. Выпуск её на линию приурочен к визиту в Мурманск делегации из города-побратима Гронингена (Нидерланды).

Почётные гости приедут в столицу Заполярья 18 июня, чтобы отпраздновать здесь 30-летие побратимских связей, заключенных между нашими городами летом 1989 года.

Один из пунктов программы гостевого визита — поездка на «побратимском» троллейбусе от краеведческого музея до площади Пять Углов после посещения памятника городам-побратимам в сквере напротив музея.

Цвета бортов троллейбуса будут соответствовать брендовым цветам Мурманска: оранжевому, синему, жёлтому и голубому. На них будут нанесены изображения гербов городов-побратимов. В таком виде машина будет работать не меньше года. Салон троллейбуса также будет украшен, но фотографиями и символикой Мурманска, а не побратимов.

— Это не первый случай, когда наше предприятие обращается к теме городов-побратимов, — рассказал Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». — В 90-е годы у нас был ряд троллейбусов, оформленных в честь наших северных побратимов и американского Джексонвилла. А с Минском у нас не просто теплые отношения, а плодотворное взаимовыгодное сотрудничество. Соглашение о побратимских связях в 2014 году сыграло положительную роль при заключении договора на приобретение большой партии автобусов Минского автозавода в лизинг. Для нас побратимство — это не дипломатия, а реальные дела!

Напомним, в писок городов-побратимов Мурманска входят: Акюрейри (Исландия), Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Куксхафен (Германия), Лулео (Швеция), Рованиеми (Финляндия), Тромсе (Норвегия), Щецин (Польша), Алания (Турция), Минск (Беларусь), Харбин (Китай).