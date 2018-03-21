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Мурманская область. Арктика21.03.18 09:30

Делёжку «Арктического пирога» затягивает Канада

Россия ждёт представления Канадой своей заявки в ООН на расширение шельфа в Арктике в конце 2018 - начале 2019 года, после чего можно будет ожидать решения по подобной российской заявке, заявил РИА «Новости» глава Минприроды России Сергей Донской.

Напомним, Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований.

«Ясность по срокам (принятия решения по российской заявки. - Ред.) будет только, когда канадцы окончательно выйдут со своей заявкой на обсуждение в ООН. Это произойдёт в конце этого года – начале 2019 года, сроки такие звучали. Комиссия ООН будет принимать окончательное решение, когда все основные страны представят свои заявки и будет понятно, как каждая страна обосновывает свою заявку», – сказал Донской.

По его словам, речь идет о заявках Канады и Дании.

«С датчанами уже были переговоры между геологическими службами наших стран. На уровне специалистов идёт обсуждение и выработка решений», - добавил министр.

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Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет.

Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей - 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

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