Деликатесы Баренцева моря будем отправлять в Японию

Мурманская область в 2019 году может увеличить объёмы поставки живых морских ежей и охлажденной икры морских ежей в Японию.

Как сообщает Россельхознадзор, поставки в Японию живого морского ежа, добытого мурманскими промысловиками в Баренцевом море, начались в августе 2018 года. По итогам года в региональном управлении Россельхознадзора подсчитали, что всего в прошлом году было отправлено 4,4 тонны живого морского ежа и 9,8 тонны его икры.

При этом в прошлом году одно промысловое судно, специализирующееся на вылове живого морского ежа, прошло аттестацию на соответствие ветеринарным требованиям законодательства Японии. В текущем году аттестацию успешно прошли ещё два береговых предприятия в Мурманской области, которые занимаются выпуском живого ежа и охлажденной икры. Таким образом, объёмы поставки деликатеса могут вырасти.

Кроме того, по данным Россельхознадзора, в 2018 году к перечню экспортируемой рыбной продукции добавилась кожа пикши, а также кожа, желудок и кость трески. Основными направлениями для экспорта остаются страны Евросоюза и Азии. Общий объём экспорта рыбной продукции составил более 190 тысяч тонн, что на 2,5% превышают показатели 2017 года.