Дело «бывших четырёх» передано в Октябрьский районный суд

В Октябрьский районный суд Мурманска поступило уголовное дело в отношении четырёх бывших высокопоставленных чиновников правительства Мурманской области.

Из картотеки суда следует, что материалы в отношении бывшего заместитель губернатора Мурманской области Игоря Бабенко, экс-заместителей руководителя аппарата правительства региона Эдуарда Никрашевского и Сергея Келлера, бывшего заместителя начальника управления по обеспечению деятельности регионального правительства Георгия Благодельского поступили в суд, пишет «Интерфакс».

Обвинение фигурантам уголовного дела было переквалифицировано с части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) на часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, повлекшее тяжкие последствия).

Дело будет рассматривать заместитель председателя суда по уголовным делам Ирина Алексеева.