Дело двух северянок, организовавших заведение для азартных игр, передано в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовных дел в отношении двух жительниц города Мурманска, 1986 и 1974 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с апреля по июнь 2015 года обвиняемые организовали в помещении одного из домов города Мурманска проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны и с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи. При этом они достоверно знали, что Мурманская область не входит в число субъектов Российской Федерации, где предусмотрено создание игорных зон.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.