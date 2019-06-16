«Дело» Голунова, или Третейский судья на один день

События вокруг задержания, ареста и освобождения журналиста Ивана Голунова, которые стремительно развивались на уходящей неделе, ярко показали, что наше общество живёт по понятиям, а не по законам. Но не буду по этому поводу вешать всех собак на нашу страну, так живут все страны.

Вы не задумывались над таким вопросом, а как это умудряется человечество ещё как-то существовать на этой планете? Только благодаря Понятиям! Я пишу это слово с прописной буквы, так как оно включает в себя совокупность инстинктов, первобытных запретов-табу, религиозных догм, морали, корпоративной и профессиональной этики, криминальных установок, привычек, семейных традиций… И только в конце я могу отметить то, что мы живём ещё и по законам. Если было бы наоборот, то на Земле был бы рай.

«Дело» Голунова шили белыми нитками

Чуть больше недели назад на одном из пленарных заседаний ПМЭФ глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что видит в нашей стране тенденцию к усилению давления силовиков на бизнес и назвал обескураживающими результаты последних опросов предпринимателей по поводу их взаимоотношений с правоохранительными органами. «До двух третей предпринимателей не верят ни судам, ни нашим правоохранителям», - сказал Кудрин. И он прав, так бизнес и правоохранительные органы у нас в большей мере живут не по закону, а по понятиям.

И вот, как бы в подтверждение выводов Кудрина, разрывается информационная бомба! 6 июня журналиста Ивана Голунова задержали в Москве возле станции метро «Цветной бульвар». При личном досмотре и обыске квартиры у него обнаружили наркотики и предъявили обвинение в покушении на сбыт и производство наркотиков (до 20 лет лишения свободы). Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили, и связал произошедшее со своими расследованиями. Защита указала на многочисленные нарушения закона «О полиции», допущенные следствием…

Получается, что крутые гладиаторы в погонах средь бела дня наехали на серого, подбросили ему дурь… Если бы Голунов не был журналистом интернет-издания «Медуза», то дальше всё пошло бы по накатанной: следствие, СИЗО, суд, срок, тюрьма. К этому у нас уже привыкли, мало кто сегодня обращает внимание на многочисленные сообщения о задержании молодых наркоторговцев, пожилых любителях хранить дома или в гаражах патроны. Все при деле: полиция ловит, следствие шьёт, суд решает, вертухаи охраняют. За заслуги – звёздочки на погоны, повышение по службе, прибавка к зарплате, уважение и почёт, да и пенсия пораньше.

Но в этот раз произошёл прокол. Обыденная история с Голуновым стала одной из главных новостей в стране, несколько омрачив успехи проходящего в это же время Петербургского международного экономического форума. Начиная с 7 июня, несколько сотен человек практически круглосуточно пикетировали здание МВД на Петровке, 38, а также Никулинский суд и Генпрокуратуру. Впервые в истории газеты «Коммерсант», «РБК» и «Ведомости» вышли с совместным заявлением и первыми полосами, оформленными в едином стиле со слоганом «Я/мы Иван Голунов», позже к этой акции присоединились другие СМИ и организации. Задержание журналиста прокомментировало ОБСЕ и Совет Европы, акции в его поддержку прошли в Лондоне, Вашингтоне и Киеве.

Эдакая сплочённость и совпадение по датам с проведением ПМЭФ меня несколько и насторожили, но об этом чуть ниже.

Как оказалось, ни на одном предмете, изъятом по делу Голунова, не было найдено отпечатков пальцев журналиста, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат, а большинство опубликованных пресс-службой МВД фотографий «нарколаборатории», якобы принадлежащей Голунову, на самом деле были сделаны не в его квартире.(!)

События развивались стремительно. Я не припомню аналогичного случая из российской криминальной хроники, которые бы проходили по такому сценарию.

11 июня Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

В этот же день об увольнении двух генералов перед президентом ходатайствует глава МВД Владимир Колокольцев.

А 12 июня в Москве в ходе несанкционированной акции в центре города были задержаны более 200 человек. Всего, по данным главка ГУ МВД по Москве, в акции приняли участие свыше тысячи человек.

Но власти города согласовали проведение акции на 16 июня на проспекте Академика Сахарова. Председатель Московского Союза журналистов Павел Гусев сообщил: «Мы планировали провести его в поддержку Ивана Голунова. Сейчас же ставим вопрос шире: выступаем не только в защиту отдельного журналиста, а за свободу и справедливость для всех».

И уже 13 июня Президент России Владимир Путин своим указом уволил из органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Девяткина и Андрея Пучкова, сообщает пресс-служба Кремля. Девяткин руководил управлением по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД России по Москве, Пучков занимал должность начальника УВД по Западному административному округу столицы.

Реформа МВД даёт горькие плоды

Здесь можно было бы поставить точку и воскликнуть: «Закон восторжествовал! Зло будет наказано!». Но не получается, так как весь этот спектакль показывает, что реформа МВД - преобразование советской милиции в российскую полицию, которую с 2011 года упорно проводил и расхваливал Дмитрий Медведев, бывший в то время президентом страны, оказалась профанацией.

«Дело» Голунова ярко показало, что в России уголовная юстиция полностью подчинена своим корпоративным интересам. Не судья помог подозреваемому добиться своего права, а мощная реакция российских и зарубежных СМИ, вероятно, напугала высшее руководство силового ведомства.

По данным ВЦИОМ, в ноябре 2018 года полицейским стали доверять на 10% меньше россиян. «Уровень доверия сотрудникам полиции сегодня составляет 57%. Доверие к полицейским на транспорте достигает 65%, к сотрудникам дежурной части - 63%, к участковым инспекторам - 61%, к сотрудникам уголовного розыска - 58%», - сообщала в то время пресс-служба ВЦИОМ по результатам проведенного исследования.

В прошлом году «Левада центр» сообщал, что значение «индекса доверия» к основным институтам власти снизилось и практически возвратилось к показателям 2012 года. Так, снижение доверия отмечается в отношении Совета Федерации (с 41% до 34%), Государственной Думе РФ (с48% до 40%) и правительству РФ (с 41% до 37%). Ещё более заметное снижение доверия к местным (городские, районные) органам власти (с 45% до 34%) и политическим партиям с 48% до 41%).

А теперь посмотрим на это событие глазами обывателя. Мог журналист употреблять и распространять наркотики? Мог. Могли силовики подкинуть наркотики россиянину дурь из-за каких-то личных интересов? Могли. На чьей стороне окажется следствие и суд? На стороне полиции, ответит большая часть россиян. Тому есть подтверждение: в 2018 году суды общей юрисдикции рассмотрели уголовные дела в отношении почти 900 тысяч человек. Из них: обвинительные приговоры вынесли в отношении 685 тысяч человек; оправдательные приговоры получили 2 тысячи человек; дела прекратили по разным обстоятельствам в отношении 193 тысяч человек; 8,6 тысячи человек суды направили на принудительное лечение. В итоге по статистике на 1 оправдательный приговор пришлось 342 обвинительных.

Скользкая «Медуза»

Но у любой медали есть и вторая сторона.

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования после того, как СК начал проверку обстоятельств задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова. 12 июня полковник заявил, что его «проверяют все, кто только может» и «задают» вопросы. Он отметил, что не нарушал закон, поэтому не опасается уголовного преследования.

«Представляете, я сейчас сижу на работе, и меня проверяют все, кто только может. Все в очереди стоят, задают вопросы. Смотрят всю подноготную служебной деятельности, а моих родителей на даче сейчас терзают какие-то непонятные журналисты», - сказал он в интервью «RT».

Начальник подразделения заявил, что ответы на вопросы по этой истории «так или иначе будут получены». «Сейчас такое количество сил задействовано - и следственных органов, и проверяющих, - что остаться без ответа уже ничто не может». По словам господина Щирова, он сам и его подчиненные не нарушали закон. «Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела», - сказал он.

При этом Щиров добавил, что с делом Голунова «всё просто», все нестыковки будут объяснены позднее в официальном комментарии, а в случае необходимости он готов и сам обо всем рассказать. Он также отметил, что дело Голунова развивается в «непонятном ключе», хотя, по его словам, оно ничем не отличается от других подобных дел. «То, что происходит вокруг него, мне неясно. Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это все непонятно», - сказал Щиров. Но на его слова мало кто обратил внимание из пишущей братии, так как Щиров не из их профессионального цеха, поэтому прав свой, а неправ – чужой, поэтому наша жизнь идёт по понятиям, а не по закону, которые, кстати, порой очень далеки от реалий.

Но давайте прислушаемся к словам начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрея Щирова, ведь вина его подчинённых ещё не доказана.

По версии сочувствующих Ивану Голунову, который занимался расследованиями преступной деятельности некоторых бизнес-структур, нехорошие предприниматели из-за опасения разоблачений подкупили силовиков, а те топорно выполнили заказ… Этакий шаблонный сценарий многочисленных фильмов о жизни в России. Но в любом триллере должен быть счастливый конец, он и получился в реальной жизни…

Но любители криминального чтива забывают, что эти же события могли быть разыграны и по другому сценарию. Например, нехорошие парни из какой-то западной державы, преследуя чёрную цель срыва МПЭФ и подрыва авторитета Президента РФ, подкупили тех же силовиков, чтобы они так топорно разыграли задержание журналиста редакции «Медуза», которая зарегистрирована в Латвии. Отметим, что финансируется русско-язычное издание явно не из российских структур. А информационный шум журналисты создавать умеют, так как он хорошо монетизируется… Живём ведь не по закону, а по понятиям, корпоративной этике...

Третейский судья на один день

Наш мир живёт в непрерывных войнах: и горячих, и политических, и экономических, и культурных, и религиозных, и моральных… Монополии на истину сегодня нет ни у кого, если ориентироваться на информационный поток. Нам оставили только два факта, которые невозможно переврать – факт рождения и смерти индивидуума, а всё остальное – это интерпретация.

Сегодня некоторые журналисты, юристы и правозащитники, окрылённые эфемерным и сомнительным ещё успехом, надеются на то, что история с Голуновым должна стать поводом для тщательной ревизии многих уголовных дел по наркотикам и пересмотра чересчур жёсткого российского законодательства. И основания для таких надежд есть, их дают сами силовики. Пресс-служба Следственного комитета заявила, что «тщательно проанализирует материалы в отношении сотрудников полиции, причастных к задержанию Ивана Голунова». Позже с сайта МВД были удалены все предыдущие сообщения, содержащие обвинения в адрес журналиста. За господином Голуновым признано право на реабилитацию: ему должны принести официальные извинения за необоснованное уголовное преследование, он может обратиться в суд с иском о компенсации морального и материального ущерба. Причём платить будет Минфин, а не полиция.

Против полицейских также могут возбудить дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

У меня такой уверенности нет, так как корпоративная этика не прощает таких действий против своих. Например, секретарь Совета безопасности РФ, бывший директор ФСБ России Николай Патрушев прокомментировал ситуацию с прекращенным уголовным делом журналиста Ивана Голунова. По его словам, у него нет данных о том, что какие-либо из сотрудников спецслужбы причастны к данной ситуации. «Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание», - заявил Патрушев.

А в это время Президент России Владимир Путин подписал указ, повышающий с первого октября оклады судьям. Должностные оклады людей в мантиях вырастут на 4,3 процента.

Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, возложено на правительство РФ. Прибавка коснётся всех судей: от судей Конституционного и Верховного судов России до мировых судей. В результате увеличения должностных окладов судей на 4,3 процента повысится: ежемесячное денежное вознаграждение и ежеквартальное денежное поощрение судей. Также будет увеличено ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку.

Любопытно, что повышение затронет и присяжных заседателей, ведь выплачиваемое им вознаграждение рассчитывается от должностного оклада судьи.

А выводы из «дела Голунова» делать предстоит каждому россиянину самостоятельно, но я уверен, что у большинства они будут неутешительные, так как наша страна ещё очень долго будет жить по понятиям, мы ещё очень далеки от общества живущего по Конституции. В этом в очередной раз мы убедимся 20 июня - во время «Прямой линии» с Президентом РФ Владимиром Путиным, который является единственным третейским судьёй для нашего народа. Жаль только, что он работает им только один день в году.

Влад СЕВЕРНЫЙ.