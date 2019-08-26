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Мурманская область. Арктика26.08.19 09:30

Дело мурманской детоубийцы передано в суд

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска направлено в суд уголовное дело в отношении гр. Ч., 1986 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ, то есть убийстве матерью новорожденного ребенка.

В ходе предварительного следствия установлено, что 7 июля 2019 года в одном из домов по улице Капитана Орликовой  Мурманска у гр. Ч произошли роды, во время которых злоумышленница опустила новорожденного ребёнка в наполненную ванну и удерживала до наступления смерти.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемая признала полностью.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырёх лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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