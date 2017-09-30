Дело на руководителя подрядной организации, причинившего ущерб на сумму свыше 19 миллионов рублей, передано в суд

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя подрядной организации, осуществлявшей строительство жилого дома в гп.Умба Терского района Мурманской области для нужд муниципального образования в рамках реализации федеральной программы по переселению граждан из ветхого жилья. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение бюджетных денежных средств путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

По версии следствия, житель города Мурманска, реализуя полномочия подрядчика при строительстве малоэтажного дома в гп.Умба систематически завышал объёмы работ, подлежащих оплате. В результате его преступных действий бюджетам Мурманской области и муниципального образования гп.Умба причинён ущерб на сумму свыше 19 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК приняты исчерпывающие меры по возмещению причиненного ущерба, что позволило наложить арест на имущество обвиняемого в сумме, соразмерной похищенному имуществу.

Допрошены потерпевшие и несколько десятков свидетелей, исследовано большое количество документов, проведены трудоёмкие технико-криминалистические и экономические экспертизы и исследования, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Кроме того, при задержании и помещении злоумышленника в следственный изолятор, у арестованного при себе были обнаружены боеприпасы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.