Дело о неуплате налогов возбуждено против гендиректора Мурманского морского пароходства

Генеральный директор ПАО «Мурманское морское пароходство» стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, сообщила пресс-служба СКР в среду. Руководителю ММП инкриминируется ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере).

По версии следствия, в текущем году гендиректор ММП, зная о недоимке по налогам, перечислил более 88 млн рублей контрагентам и «тем самым сокрыл денежные средства организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства и причины преступления.

По данным источника «Интерфакса», знакомого с ходом расследования, фигурантом уголовного дела стал один из предшественников ныне действующего гендиректора ММП Анатолия Юрасова, занявшего пост в июле текущего года.

В Северо-западном следственном управлении на транспорте СКР фамилию фигуранта уголовного дела не раскрывают.

ММП в настоящее время испытывает трудности с финансированием. В 2018 году прошли задержания и аресты нескольких судов пароходства в портах разных стран. Были проблемы с задолженностью по заработной плате. Как сообщал руководитель следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов в июле, сумма задолженности достигла 50 млн рублей перед сотней сотрудников.

Как сообщалось, Арбитражный суд Мурманской области рассматривает дело о банкротстве ММП, в числе заявителей насчитывается 17 юридических лиц. Проходила информация о том, что в январе и марте текущего года теплоходы ММП «Поморье» и «Кузьма Минин» были проданы на аукционах в США и Великобритании. 15 февраля ММП продало за 150 млн рублей танкер «Варзуга». В декабре прошлого года руководство ММП приняло решение о прекращении деятельности базы отдыха «Арктика», в марте этого года - обособленного подразделения ММП в Архангельске «БЭРНК».