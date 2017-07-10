Дело о зверском избиении северянина, повлекшем смерть потерпевшего, передано в суд

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя города Полярный ЗАТО Александровск Мурманской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 1 января 2017 года в вечернее время житель Полярного в ходе совместного употребления спиртных напитков в квартире по месту жительства, в связи с возникшим конфликтом, нанёс не менее тридцати ударов кулаками, ногами, а также используемой в качестве оружия деревянной ножкой от стула в область головы и тела своему приятелю 46 лет, находившемуся у него в гостях.

В результате одного из указанных ударов, нанесённых обвиняемым деревянной ножкой от стула в живот потерпевшему, последнему были причинены тяжкие телесные повреждения в виде разрыва внутренних органов, от которых тот скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Полярный районный суд для рассмотрения по существу.