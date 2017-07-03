Дело об избиении несовершеннолетним жителем Заполярного двух полицейских передано в суд

Следственным отделом по городу Заполярный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении шестнадцатилетнего жителя города Заполярный, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2017 года обвиняемый, находясь в одной из квартир в городе Заполярный, будучи недовольным законными действиями сотрудников полиции, находившихся в квартире с разрешения её хозяйки, и препятствуя задержанию своего знакомого, нанёс побои двоим сотрудникам полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело для применения в отношении несовершеннолетнего мер воспитательного воздействия направлено в Печенгский районный суд Мурманской области для рассмотрения по существу.