Дело североморского убийцы передано в суд

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя города Североморска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе предварительного следствия установлено, что 31 марта 2017 года в вечернее время житель города Североморска Мурманской области в ходе совместного употребления спиртных напитков, находясь в квартире по месту жительства приятеля, нанес ему, в связи с возникшим между ними конфликтом, не менее одиннадцати ударов кулаками, а также фрагментом доски в область головы и тела, причинив тем самым потерпевшему тяжкие телесные повреждения. От полученных ударов 42-летний мужчина впоследствии скончался в одном из медицинских учреждений.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Североморский районный суд для рассмотрения по существу.