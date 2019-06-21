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Мурманская область. Арктика21.06.19 11:25

Дело Шубина - подсудимые просят вынести оправдательный приговор

Защита попросила оправдать Геннадия Шубина, бывшего директора ОАО «Колэнергосбыт» и экс-советника бывшего губернатора Мурманской области, обвиняемого в махинациях в сфере ЖКХ, сообщил адвокат Александр Панфилов на своей странице в соцсети.

Процесс проходит в Октябрьском районном суде Мурманска. Помимо Шубина на скамье подсудимых экс-депутат областной думы Максим Нефёдов и бывшие руководители управляющих компаний Виталий Поборчий и Кирилл Попов. «Защита и все подсудимые просили вынести по делу оправдательный приговор», - написал Панфилов, добавив, что 25 июня подсудимые произнесут последнее слово.

Как сообщалось, гособвинение попросило для Шубина увеличить срок лишения свободы до 15 лет и назначить 2 млн рублей штрафа, для Нефёдова - назначить наказание в виде 5 лет колонии. Для Поборчего и Попова гособвинение запросило по 1 году лишения свободы, но от наказания освободить в связи с истечением сроков давности.

По версии следствия, Шубин с подконтрольными ему четырьмя руководителями управляющих компаний (уголовное дело в отношении двоих уже прекращено за истечением сроков давности) намеренно обанкротил предприятие «Кандалакшаводоканал», чтобы затем выкупить его и нарастить своё влияние на рынке жилищных услуг Мурманской области. Кроме того, Шубин обвиняется в том, что вместе с экс-депутатом Нефёдовым похитил более 6 тысяч тонн топочного мазута ООО «Торговый дом «Ресурс Инвест» на сумму свыше 116 млн рублей.

Как мы уже сообщали, ранее в связи с истечением сроков давности было прекращено уголовное преследование Шубина по трём эпизодам мошенничества в особо крупном размере, связанным с открытием кредитных линий в Сбербанке на общую сумму около 820 млн рублей.

В августе 2015 года Октябрьский районный суд Мурманска приговорил Шубина к 12 годам колонии по делу о миллиардных хищениях в сфере ЖКХ. Вместе с ним были осуждены его племянник Александр Хазов, сбежавший из России предприниматель Михаил Бородулин, а также обвиняемая в легализации денег Наталья Тюкачева.

По версии следствия, Шубин руководил на протяжении более 4 лет созданной им организованной преступной группой, которая занималась хищением денежных средств, принадлежащих поставщикам электроэнергии Мурманской области. Для легализации похищенного деньги выводились через оффшорные компании. Всего, по версии следствия, с 2008-го по 2012 год осужденные похитили свыше 1 млрд 865 млн рублей.

 

 

 

 

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