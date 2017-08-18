Дело врача-психиатра-нарколога передано в суд

Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении психиатра-нарколога медицинского учреждения Снежногорска, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а также двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.327 УК РФ (изготовление поддельных документов).

В ходе предварительного следствия установлено, что врач, без проведения обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных исследований, установления диагноза, изготовила и выдала пациенту, не состоящему на учёте у врача-психиатра-нарколога, рецептурный бланк на сильнодействующее вещество для его последующего приобретения в аптечных учреждениях (организациях), получив за это денежное вознаграждение.

Кроме того, обвиняемая из корыстных побуждений внесла в другой рецептурный бланк ложные сведения о том, что мужчина имеет право на приобретение в аптечных учреждениях лекарственных средств «Феназепам» и «Амитриптилин».

Обвиняемая была задержана непосредственно после совершении преступления в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном.

Уголовное дело направлено в Полярный районный суд для рассмотрения по существу.