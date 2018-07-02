Деловая активность в обрабатывающих отраслях РФ вновь опустилась ниже критической отметки - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне текущего года снизился до 49,5 пункта с 49,8 пункта в мае. Показатель оказался ниже критической отметки второй раз за 22 месяца, согласно исследованию «IHS Markit».

Максимальным за последние три месяца индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ был в апреле и равнялся 51,3 пункта.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на её снижение.

Рост объёмов производства, продолжающийся 26 месяцев подряд, был слабым в июне, между тем объёмы новых заказов упали - хотя и незначительно - впервые практически за два года.

Как показал опрос, падение объёмов новых заказов в основном произошло на фоне слабого потребительского спроса и снижения числа заказчиков. При этом новые экспортные заказы продолжили рост, но темпами минимальными за шесть месяцев.

Инфляция закупочных цен в обрабатывающих отраслях РФ осталась высокой в июне, несмотря на максимальное за три месяца замедление. Рост закупочных цен в основном объяснялся повышением стоимости сырья, особенно нефти, а также неблагоприятными обменными курсами валют. Несмотря на ослабление спроса, участники исследования сообщали о повышении отпускных цен на выпускаемую продукцию. Темпы инфляции отпускных цен в июне 2018 года были вторыми максимальными с сентября 2015 года.

Замедление роста новых заказов привело к дальнейшему сокращению занятости и незавершенных заказов в июне, при этом темпы увеличения объемов незавершенных заказов были максимальными с января 2016 года.

Закупочная активность в обрабатывающих отраслях РФ в июне снизилась второй месяц подряд. Темпы сокращения показателя были незначительными. Участники исследования сообщали о снижении объемов производства и стремлении сократить запасы. Одновременно произошло ускорение темпов падения остатков готовой продукции.

Однако деловые ожидания относительно роста объёмов производства в ближайшем году остались высокими в июне, несмотря на падение до шестимесячного минимума. Участники исследования сообщали о планах, направленных на увеличение объёмов производства, и о новых разработка, пишет finmarket.ru.

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