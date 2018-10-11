Деловое сообщество региона приглашают к участию в Международном форуме «Оренбуржье – сердце Евразии»

Министерство экономического развития Мурманской области информирует деловое сообщество региона о Международном форуме «Оренбуржье – сердце Евразии», который будет проходить 6 и 7декабря в Оренбурге.

Форум проводится Правительством Оренбургской области с 2010 года при поддержке Евразийской экономической комиссии, он стал одной из дискуссионных площадок в России для обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий в вопросах международного сотрудничества, будущего технологий, экономики и общества.

В этом году ключевая тема форума – «Технологии, меняющие мир. Евразийский вектор развития».

Стратегический ориентир – создание на едином экономическом пространстве стран ЕАЭС центра притяжения инноваций, инвестиций, высококвалифицированных кадров и производства конкурентоспособной на мировых рынках продукции.

Дискуссии программных мероприятий будут построены вокруг обсуждения возможностей достижения лидерских позиций в развитии экономики и социальной сферы в условиях обострения международной конкуренции и под воздействием быстро меняющихся технологий.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» или по телефону 8 (3532) 778 010.