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Мурманская область. Арктика24.06.19 08:45

Делу - время

пгт.Печенга

25 июня – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефону 8(81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону.

с.Минькино

24 июня - 14.15

Секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Дубовой проверит ход работ по обустройству спортивной площадки в с. Минькино Кольского района в рамках исполнения поручения председателя партии Д.А.Медведева.

В мероприятии примут участие: секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Дубовой; секретарь местного отделения Кольского района партии Александр Лихолат; представители подрядной организации; партийный актив.

с.Минькино, Кольский район, ГОБОУ «Минькинская коррекционная школа-интернат».

г.Мурманск

24 июня - 14.15

Мониторинговая группа проверит качество выполненных работ на межшкольном стадионе. В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт-норма жизни» в Мурманской области будут построен ряд объектов, в том числе межшкольный стадион в Мурманске.

Ввод в эксплуатацию стадиона - 2019 год. На первом этапе выполнены работы по устройству наружных сетей, видеонаблюдения, устройству ограждения и поля. По второму этапу подрядчиком ведутся подготовительные работы.

В мероприятии примут участие: секретарь Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Дубовой; заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наталья Марковина; представители подрядной организации; партийный актив.

г.Мурманск, просп. Героев-Североморцев, 2.

25 июня - 10.00

Центр поддержки экспорта Мурманской области приглашает потенциальных и действующих экспортеров региона на образовательный семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта». Цель мероприятия – сформировать понимание необходимости маркетинговых исследований и базовых навыков самостоятельного анализа конъюнктуры зарубежного рынка. В ходе семинара участники научатся проводить анализ всех компонентов модели маркетинг-микс 4P, узнают о пяти шагах к созданию конкурентного преимущества товара, научатся составлять алгоритмы построения ценовой политики бренда.

Ведущий мастер-класса – Александр Мякота, генеральный директор ООО «Корпоративный онлайн-университет», директор Ассоциации «Содействие развитию ВЭД», тренер и эксперт портала «Экспортеры России».

В III квартале 2019 года региональный центр поддержки экспорта запланировал провести образовательные мероприятия в Кандалакше, Мончегорске и Никеле.

г.Мурманск, ул. Воровского 5/23. ГДЦ «Меридиан».

24 июня - с 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства о защите жилищных прав граждан.

На звонки и вопросы по телефону 8(8152) 52-41-74 ответит старший помощник прокурора округа Азранина Анна Александровна.

28 июня – 16.00

Состоится встреча заместителя губернатора Мурманской области Р.А. Дурягина с предпринимателями. Приглашаем заинтересованных представителей предпринимательского сообщества Мурманской области принять участие во встрече.

Принимая во внимание, что вопросы могут затрагивать сферу деятельности и полномочия органов власти регионального и муниципального уровней, в целях формирования состава участников мероприятия, просим предпринимателей, заинтересованных в участии во встрече, предоставить в адрес Министерства экономического развития Мурманской области актуальные темы для дискуссии и вопросы в сфере розничной торговли и банковского сектора.

Вопросы и темы для обсуждения просим предоставить в срок до 25 июня по адресу электронной почты tumanova@gov-murman.ru. Контактное лицо – Туманова Татьяна Владимировна (тел. 486-311).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей, 2-й этаж.

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