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Мурманская область. Арктика25.06.19 08:45

Делу - время

пгт.Печенга

25 июня – 11.00-13.00

Руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним, можно в рабочие дни по телефону 8(81537) 4-89-23.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе. Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Печенгскому гарнизону.

г.Мурманск

25 июня - 9.00

Врио губернатора Мурманской области проведёт заседание региональной антинаркотической комиссии. Повестка заседания: 1. О наркологической ситуации в Мурманской области за 2018 год (докладчик – министерство здравоохранения Мурманской области). 2. О повышении эффективности профилактической работы, реализуемой органами и организациями системы здравоохранения среди учащихся высших учебных заведений и представителей трудовых коллективов Мурманской области (докладчик – министерство здравоохранения Мурманской области). 3. О деятельности антинаркотической комиссии города Мурманска (докладчик – антинаркотическая комиссия города Мурманска). 4. О деятельности межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (докладчик – межведомственная антинаркотическая комиссия муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

25 июня - 9.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов судебными приставами.

«Горячую линию» по телефону 52-55-49  проведёт помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

25 июня - 10.45

Подписание соглашения о сотрудничестве между исполнительными органами государственной власти Мурманской области и региональным Управлением Федеральной службы исполнения наказаний.

Документ предполагает активное сотрудничество в патриотическом воспитании, развитии культурного, образовательного и информационного уровня, пропаганде здорового образа жизни и организацию мероприятий для осужденных подростков в рамках «Десятилетия детства».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал заседаний.

25 июня - 10.00

Центр поддержки экспорта Мурманской области приглашает потенциальных и действующих экспортеров региона на образовательный семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта». Цель мероприятия – сформировать понимание необходимости маркетинговых исследований и базовых навыков самостоятельного анализа конъюнктуры зарубежного рынка. В ходе семинара участники научатся проводить анализ всех компонентов модели маркетинг-микс 4P, узнают о пяти шагах к созданию конкурентного преимущества товара, научатся составлять алгоритмы построения ценовой политики бренда.

Ведущий мастер-класса – Александр Мякота, генеральный директор ООО «Корпоративный онлайн-университет», директор Ассоциации «Содействие развитию ВЭД», тренер и эксперт портала «Экспортеры России».

В III квартале 2019 года региональный центр поддержки экспорта запланировал провести образовательные мероприятия в Кандалакше, Мончегорске и Никеле.

г.Мурманск, ул. Воровского 5/23. ГДЦ «Меридиан».

25 июня - 14.00

Пресс-конференция, посвящённая Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным сбытом.

Участники пресс-конференции: Орлов Сергей Витальевич – заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков – начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно-профилактических операций, административной практики и противодействия наркопритонам УНК УМВД России по Мурманской области, полковник полиции; Сахаров Андрей Владимирович – руководитель аппарата антинаркотической комиссии Мурманской области, первый заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям; Горбовая Татьяна Викторовна – главный внештатный специалист по ВИЧ инфекции Министерства здравоохранения Мурманской области; Маслацов Алексей Геннадьевич – заместитель главного врача Мурманского областного наркологического диспансера; Колтакова Олеся Николаевн – координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мурманской области; Волков Михаил Николаевич – руководитель отряда волонтеров-медиков школы п. Видяево «Наследники Гиппократа».

г.Мурманск, просп. Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник», пресс-центр.

28 июня – 16.00

Состоится встреча заместителя губернатора Мурманской области Р.А. Дурягина с предпринимателями. Приглашаем заинтересованных представителей предпринимательского сообщества Мурманской области принять участие во встрече.

Принимая во внимание, что вопросы могут затрагивать сферу деятельности и полномочия органов власти регионального и муниципального уровней, в целях формирования состава участников мероприятия, просим предпринимателей, заинтересованных в участии во встрече, предоставить в адрес Министерства экономического развития Мурманской области актуальные темы для дискуссии и вопросы в сфере розничной торговли и банковского сектора.

Вопросы и темы для обсуждения просим предоставить в срок до 25 июня по адресу электронной почты tumanova@gov-murman.ru. Контактное лицо – Туманова Татьяна Владимировна (тел. 486-311).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей, 2-й этаж.

 

Комментарии

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