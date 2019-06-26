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Мурманская область. Арктика26.06.19 08:45

Делу - время

г.Кировск

29 июня

Запланирована рабочая поездка врио губернатора Мурманской области в Кировск. Глава региона примет участие в работе Инвестиционного форума, на котором, в частности, будут представлены проект создания инновационного экспертного центра «Арктика» и выставка подводного освоения Арктики.

На полях Инвестиционного форума состоится выездное заседание правительства Мурманской области на тему «О реализации потенциала территории опережающего социально-экономического развития «Кировск».

Также в программе рабочей поездки главы региона – знакомство с работой площадок мультифестиваля «Полярный день» и встреча с жителями.

г.Кировск.

г.Апатиты

28 июня

Запланирована рабочая поездка врио губернатора Мурманской области  в Апатиты. В программе – посещение Кольского научного центра Российской академии наук, школы боевых искусств «Будокай» и встреча с жителями.

г.Апатиты, ул. Ферсмана, 14 и ул.Победы, 3а..

г.Мурманск

26 июня - 10.30

Врио заместителя губернатора Мария Дерунова встретится с участниками акции «Один день в новом месте». Участники познакомятся с работой врио заместителя губернатора и смогут лично задать вопросы, касающиеся молодежной политики и поддержки волонтерского движения в регионе.

Участники акции «Один день в новом месте» на один день могут стать работниками любой организации или учреждения, поддержавших ее проведение. В этом году организаторам акции поступило более 80 заявок. Так, в Североморске участники акции посетят Центральную районную больницу, детский сад, познакомятся с работой Североморского телевизионного канала и специального управления федеральной противопожарной службы № 48 МЧС России. В Кандалакшском районе принимающими организациями станут Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония», фитнес-клуб, Кандалакшский районный суд, детский сад и другие организации. Участники акции в Оленегорске посетят приют для животных «Территория добра», городскую больницу и Оленегорский горно-обогатительный комбинат. Традиционно активное участие в акции «Один день в новом месте» примут администрации муниципалитетов и исполнительные органы государственной власти. Познакомиться со спецификой их работы интересно молодым активистам почти из каждого города.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, II этаж.

26 июня - 16.30

Участники акции «Один день в новом месте» познакомятся с работой кинотеатр. Ребятам продемонстрируют оборудование кинотеатра, а также познакомят с процессом подготовки и проведения киносеанса.

Участники акции «Один день в новом месте» на один день могут стать работниками любой организации или учреждения, поддержавших ее проведение. В этом году организаторам акции поступило более 80 заявок. Так, в Североморске участники акции посетят Центральную районную больницу, детский сад, познакомятся с работой Североморского телевизионного канала и специального управления федеральной противопожарной службы № 48 МЧС России. В Кандалакшском районе принимающими организациями станут Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония», фитнес-клуб, Кандалакшский районный суд, детский сад и другие организации. Участники акции в Оленегорске посетят приют для животных «Территория добра», городскую больницу и Оленегорский горно-обогатительный комбинат. Традиционно активное участие в акции «Один день в новом месте» примут администрации муниципалитетов и исполнительные органы государственной власти. Познакомиться со спецификой их работы интересно молодым активистам почти из каждого города.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 51/33. Кинотеатр «Мурманск».

27 июня – 14.00

Пройдёт образовательный семинар «Интернет-мошенничество», посвященный кибербезопасности. Участников ждет лекция о ситуации с цифровой безопасностью в 2019 году. Специалист библиотеки расскажет о том, как распознать риск для персональных данных и аккаунтов и что делать, чтобы не попасться на уловки мошенников. Слушатели узнают, что такое «фишинг», «скам», «овершеринг», какие угрозы пользователю они представляют.

Полученная информация поможет пользователям защитить персональные данные, введёт в курс дела о распространенных в наше время методах обмана и психологических манипуляциях.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской,  21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

28 июня – 16.00

Состоится встреча заместителя губернатора Мурманской области Р.А. Дурягина с предпринимателями. Приглашаем заинтересованных представителей предпринимательского сообщества Мурманской области принять участие во встрече.

Принимая во внимание, что вопросы могут затрагивать сферу деятельности и полномочия органов власти регионального и муниципального уровней, в целях формирования состава участников мероприятия, просим предпринимателей, заинтересованных в участии во встрече, предоставить в адрес Министерства экономического развития Мурманской области актуальные темы для дискуссии и вопросы в сфере розничной торговли и банковского сектора.

Вопросы и темы для обсуждения просим предоставить в срок до 25 июня по адресу электронной почты tumanova@gov-murman.ru. Контактное лицо – Туманова Татьяна Владимировна (тел. 486-311).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей, 2-й этаж.

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