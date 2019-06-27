Дню молодёжи в Мурманске отдают центр городаНа дороге вдоль 305-го и 306-го микрорайонов Мурманска планируется закрыть движение всех видов транспорта
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Мурманская область. Арктика27.06.19 08:45

Делу - время

г.Кандалакша

11 июля – 10.00

Состоится бесплатный мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для действующих и потенциальных экспортеров юга Мурманской области. Участники мастер-класса детально ознакомятся с эффективными практиками выхода на международные рынки, проведут разбор кейсов по выстраиванию работы с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами), узнают о современных каналах продаж для продвижения продукции за рубежом, смогут получить ответы на вопросы, связанные с организацией внешнеэкономических поставок, в формате индивидуальных консультаций.

В рамках мероприятия генеральный директор консалтинговой компании «Деларей» главный редактор портала «Экспортеры России» Юрий Шурыгин расскажет про использование эффективных практик выхода на международные рынки, развитие взаимодействие с зарубежными заказчиками и торговыми партнерами, использование новых каналов продаж для продвижения продукции за границей.

г.Кандалакша, ул. Речная, 11. Кандалакшский яхт-клуб, 2-й этаж,  конференц-зал.

г.Кировск

29 июня

Запланирована рабочая поездка врио губернатора Мурманской области в Кировск. Глава региона примет участие в работе Инвестиционного форума, на котором, в частности, будут представлены проект создания инновационного экспертного центра «Арктика» и выставка подводного освоения Арктики.

На полях Инвестиционного форума состоится выездное заседание правительства Мурманской области на тему «О реализации потенциала территории опережающего социально-экономического развития «Кировск».

Также в программе рабочей поездки главы региона – знакомство с работой площадок мультифестиваля «Полярный день» и встреча с жителями.

г.Кировск.

г.Апатиты

28 июня

Запланирована рабочая поездка врио губернатора Мурманской области  в Апатиты. В программе – посещение Кольского научного центра Российской академии наук, школы боевых искусств «Будокай» и встреча с жителями.

г.Апатиты, ул. Ферсмана, 14 и ул.Победы, 3а.

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

27 июня - 12.00

Пресс-конференция, посвященная запуску культурно-просветительского проекта «Экскурсионный марафон». Участники пресс-конференции: Сергей Ершов – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области; Елена Химчук – директор Мурманского областного краеведческого музея.

Проект «Экскурсионный марафон» предполагает организацию пешеходных и автобусных экскурсий по Мурманску для знакомства с его главными достопримечательностями.

г.Мурманск, ул. Павлова, 1а. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

27 июня – 14.00

Пройдёт образовательный семинар «Интернет-мошенничество», посвященный кибербезопасности. Участников ждет лекция о ситуации с цифровой безопасностью в 2019 году. Специалист библиотеки расскажет о том, как распознать риск для персональных данных и аккаунтов и что делать, чтобы не попасться на уловки мошенников. Слушатели узнают, что такое «фишинг», «скам», «овершеринг», какие угрозы пользователю они представляют.

Полученная информация поможет пользователям защитить персональные данные, введёт в курс дела о распространенных в наше время методах обмана и психологических манипуляциях.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской,  21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

27 июня - 14.30

Состоится Образовательный семинар «Интернет мошенничество – как ему противостоять?» для сотрудников областных учреждений культуры в рамках проекта сторонников Партии «Центр поддержки гражданских инициатив» «Код долголетия».

Проект «Код долголетия» осуществляется на бесплатной основе ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», которая предоставляет помещение, оборудование и мебель для проведения занятий, выступает организатором проекта, проводит тренинги по обучению граждан пожилого возраста.

На 2019 – 2020 годы запланированы просветительские мероприятия с лицами старшего поколения при участии различных учреждений и организаций г. Мурманска по финансовым расчетам в сети Интернет; изучению иностранных языков; работе с электронными сервисами жилищно-коммунальных услуг; поиску удаленной работы (фриланс); полезным навыкам скорочтения и набора текста; работе с операционными системами смартфонов.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

28 июня – 16.00

Состоится встреча заместителя губернатора Мурманской области Р.А. Дурягина с предпринимателями. Приглашаем заинтересованных представителей предпринимательского сообщества Мурманской области принять участие во встрече.

Принимая во внимание, что вопросы могут затрагивать сферу деятельности и полномочия органов власти регионального и муниципального уровней, в целях формирования состава участников мероприятия, просим предпринимателей, заинтересованных в участии во встрече, предоставить в адрес Министерства экономического развития Мурманской области актуальные темы для дискуссии и вопросы в сфере розничной торговли и банковского сектора.

Вопросы и темы для обсуждения просим предоставить в срок до 25 июня по адресу электронной почты tumanova@gov-murman.ru. Контактное лицо – Туманова Татьяна Владимировна (тел. 486-311).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей, 2-й этаж.

10 июля – 11.00-13.00

В 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б.

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