г.Кандалакша

30 июня - 12.00

Врио губернатора Мурманской области примет участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Кандалакши.В рамках праздника состоится межрегиональная регата крейсерских яхт «Паруса Кандалакши».

Также в программе праздника – концертная программа, фестиваль исторической реконструкции, экспозиция «Кандалакшская старина», игровые площадки.

г.Кандалакша, Монастырский наволок.

11 июля – 10.00

Состоится бесплатный мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для действующих и потенциальных экспортеров юга Мурманской области. Участники мастер-класса детально ознакомятся с эффективными практиками выхода на международные рынки, проведут разбор кейсов по выстраиванию работы с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами), узнают о современных каналах продаж для продвижения продукции за рубежом, смогут получить ответы на вопросы, связанные с организацией внешнеэкономических поставок, в формате индивидуальных консультаций.

В рамках мероприятия генеральный директор консалтинговой компании «Деларей» главный редактор портала «Экспортеры России» Юрий Шурыгин расскажет про использование эффективных практик выхода на международные рынки, развитие взаимодействие с зарубежными заказчиками и торговыми партнерами, использование новых каналов продаж для продвижения продукции за границей.

г.Кандалакша, ул. Речная, 11. Кандалакшский яхт-клуб, 2-й этаж, конференц-зал.

г.Кировск

29 июня

Запланирована рабочая поездка врио губернатора Мурманской области в Кировск. Глава региона примет участие в работе Инвестиционного форума, на котором, в частности, будут представлены проект создания инновационного экспертного центра «Арктика» и выставка подводного освоения Арктики.

На полях Инвестиционного форума состоится выездное заседание правительства Мурманской области на тему «О реализации потенциала территории опережающего социально-экономического развития «Кировск».

Также в программе рабочей поездки главы региона – знакомство с работой площадок мультифестиваля «Полярный день» и встреча с жителями.

г.Кировск.

г.Апатиты

28 июня

Запланирована рабочая поездка врио губернатора Мурманской области в Апатиты. В программе – посещение Кольского научного центра Российской академии наук, школы боевых искусств «Будокай» и встреча с жителями.

г.Апатиты, ул. Ферсмана, 14 и ул.Победы, 3а.

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

28 июня – 13.00

В Мурманске состоится заседание Саамского собрания Самь Соббар, в ходе которого планируется рассмотреть вопросы о конкурсе законодательных инициатив, об охоте в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, о поддержке инициативы Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области по внесению изменений в перечень малочисленных народов Севера и перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости, утверждённый постановлением правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1049 (ред. от 13.04.2019) в части включения в перечень районов проживания малочисленных народов Севера Мурманской области Городской округ Ковдорский район и Терский район полностью.

В мероприятии примут участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, саамской общественности Ковдорского района.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. ГОБУ «Центр народов Севера», каб. 304.

28 июня – 16.00

Состоится встреча заместителя губернатора Мурманской области Р.А. Дурягина с предпринимателями. Приглашаем заинтересованных представителей предпринимательского сообщества Мурманской области принять участие во встрече.

Принимая во внимание, что вопросы могут затрагивать сферу деятельности и полномочия органов власти регионального и муниципального уровней, в целях формирования состава участников мероприятия, просим предпринимателей, заинтересованных в участии во встрече, предоставить в адрес Министерства экономического развития Мурманской области актуальные темы для дискуссии и вопросы в сфере розничной торговли и банковского сектора.

Вопросы и темы для обсуждения просим предоставить в срок до 25 июня по адресу электронной почты tumanova@gov-murman.ru. Контактное лицо – Туманова Татьяна Владимировна (тел. 486-311).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом предпринимателей, 2-й этаж.

28 июня - 17.15

Состоится итоговая встреча с участниками кадрового проекта партии «ПолитСтартап». Проект «ПолитСтартап» – постоянно действующий кадровый проект партии «Единая Россия». Он основан на привлечении, обучении и наставничестве активной молодежи с последующим включением в процедуру Предварительного голосования по отбору кандидатов в представительные органы государственной власти и местного самоуправления от партии «Единая Россия».

В проект приглашаются участники предварительного голосования «Единой России» в возрасте до 35 лет на момент подачи документов.

В Мурманской области в этом году заявки на участие в проекте подали 85 человек. Из них 36 зарегистрировались как кандидаты предварительного голосования по отбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатами на выборах депутатов Совета депутатов города Мурманска 6 созыва.

В мероприятии примут участие: секретарь Мурманского регионального отделения партии Сергей Дубовой; региональный координатор проекта «ПолитСтартап», заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии Герман Иванов; участники кадрового проекта партии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Мурманское региональное отделение партии «Единая Россия», офис 424.

10 июля – 11.00-13.00

В 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б.