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Мурманская область. Арктика01.07.19 08:45

Делу - время

г.Кандалакша

11 июля – 10.00

Состоится бесплатный мастер-класс «Основы экспортной деятельности» для действующих и потенциальных экспортеров юга Мурманской области. Участники мастер-класса детально ознакомятся с эффективными практиками выхода на международные рынки, проведут разбор кейсов по выстраиванию работы с иностранными заказчикам и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами), узнают о современных каналах продаж для продвижения продукции за рубежом, смогут получить ответы на вопросы, связанные с организацией внешнеэкономических поставок, в формате индивидуальных консультаций.

В рамках мероприятия генеральный директор консалтинговой компании «Деларей» главный редактор портала «Экспортеры России» Юрий Шурыгин расскажет про использование эффективных практик выхода на международные рынки, развитие взаимодействие с зарубежными заказчиками и торговыми партнерами, использование новых каналов продаж для продвижения продукции за границей.

г.Кандалакша, ул. Речная, 11. Кандалакшский яхт-клуб, 2-й этаж,  конференц-зал.

г.Гаджиево

23 июля – 11.00-13.00

Полковником юстиции Корпусовым К.Е. будет проводиться личный приём граждан в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону. В указанное время граждане могут обращаться к полковнику юстиции Корпусову К.Е. по всем вопросам, относящимся к компетенции военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

г.Гаджиево, ул. Набережная С. Преминина, 108. Записаться на приём и уточнить вопросы, связанные с ним можно в рабочие дни по телефону 8 (81537) 4-89-23.

г.Мурманск

1 июля – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска будет проведена «горячая линия» по вопросам исполнения законов в области обеспечения безопасности дорожного движения.

На звонки и вопросы по телефону 8(8152) 52-55-49 ответит помощник прокурора округа Тарнягин Михаил Сергеевич.

1 июля - 16.00

Состоится мероприятие партийного контроля хода реконструкции и поставок оборудования в ГОАУК «Мурманский областной театр кукол» в рамках национального проекта «Культура» и партийного проекта «Культура малой Родины» (направление «Театры – детям»).

В мероприятии примут участие:  председатель регионального общественного совета партийного проекта «Театры - детям», заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии, депутат Мурманской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Герман Иванов; заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая; представители Министерства строительства и территориального развития Мурманской области;  представители региональных общественных организаций.

г.Мурманск, просп. Ленина, 27 (новое здание театра).

2 июля

В правительстве Мурманской области состоится очередное заседание Совета по вопросам защиты прав потребителей при губернаторе Мурманской области.

На повестке дня заседания Совета информация о деятельности Государственной жилищной инспекции Мурманской области, иных органов исполнительной власти региона по рассмотрению обращений граждан по вопросам обращения ТКО в 2018 году, а также о работе органов местного самоуправления и общественных организаций по просвещению населения региона и повышению правовой грамотности представителей хозяйствующих субъектов по защите прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, по поручению врио губернатора Мурманской области  в рамках мероприятия будет рассмотрен вопрос «О ситуации с захоронением тел и оборудованием дополнительных мест для захоронения на кладбище, расположенном на территории города Мончегорска».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, зал заседаний.

10 июля – 11.00-13.00

В 305 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации состоится личный приём граждан руководителем военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту полковником юстиции Корпусовым Константином Евгеньевичем.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б.

 

 

 

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